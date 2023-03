Anthurium, come curarlo e coltivarlo in casa: solo in questo modo vivrà a lungo

Basta mettere queste aspirine nelle piante, aspettare poco più di cinque minuti e poi meravigliarsi: accade proprio questo.

Il farmaco non ha solo una destinazione d’uso come quella conosciuta. I suoi principi attivi e le proprietà possono estendersi anche alle piante, fungendo non solo da nutriente ma anche da fertilizzante. Si tratta di piccoli trucchi usati dai vivaisti professionisti, dopo aver scoperto di quanto faccia bene mettere le aspirine nelle piante. Inutile girarci intorno, grazie a questo medicinale dopo pochi minuti la pianta mostrerà qualcosa di incredibile.

Aspirine nelle piante, il metodo di vivaisti

I vivaisti cercano di dare ogni tipo di consiglio a chi ha il pollice verde e a chi desidera imparare. In ogni caso, ci sono dei piccoli trucchi sconosciuti che possono diventare dei must per la cura della pianta.

L’aspirina viene usata di norma per la cura dei dolori alla testa o per limitare i coaguli di sangue, tuttavia è ottima anche per piante in casa o in giardino. Il principio attivo di questo medicinale è l’acido acetilsalicilico.

Il Dipartimento dell’Agricoltura americano ha condotto alcuni studi, evidenziando di come le piante possano vivere più a lungo contrastando le malattie grazie all’aspirina. Non è tutto, infatti altri studi hanno messo l’accento sulle proprietà del medicinale per i frutteti. Le piante crescono più in fretta, i frutti sono sani e belli colpiti da molte meno malattie nell’arco dell’anno.

Quali sono i benefici dell’aspirina per la pianta?

Per questo motivo, gli esperti consigliano di mettere le aspirine nelle piante anche quando si tratta di quelle in giardino oppure in casa. I benefici sono tantissimi e dopo solo cinque minuti dall’applicazione si potrà verificare un cambiamento radicale della pianta.

L’acido salicilico contenuto nell’aspirina è un vantaggio per le radici, con una propagazione veloce. Per aiutare la pianta basterà sciogliere l’aspirina in una tazza d’acqua e poi immergere al interno la talea. Dopo un’ora si potranno avere già i primi benefici.

Inoltre lavora sulla germinazione, con una pastiglia in 5 litri di acqua per migliorare i fiori ma anche per le piante che ci sono nell’orticello.

L’aspirina aumenta la crescita delle piante in maniera esponenziale, come scoperto dall’Università sita nel Rhode Island. Dopo aver spruzzato la soluzione ricca di aspirina e acqua, una volta al mese o con pausa di tre settimane, si è verificata una crescita veloce e sana dei fiori e dei frutti. I vivaisti consigliano di applicare lo stesso sistema.

Il medicinale può essere inserito anche dentro la terra della pianta, sino a 5 compresse, per poi innaffiarla come di consueto. Questo è un metodo unico per poter dare nutrimento e protezione in soli cinque minuti.

Non da meno il fatto che sia in gado di curare le piante quando attaccate dai funghi. Per curare o contrastare, basterà sciogliere l’aspirina nell’acqua e poi vaporizzare su tutta la pianta o sulle zone interessate. In caso di dubbi rivolgersi direttamente al vivaista di fiducia, così da poter avere piante belle e sane.