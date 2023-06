Annalisa Minetti e la sua malattia agli occhi: “Ormai vedo solo nero”

La cantante lombarda ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla sua malattia. Annalisa Minetti non vede più nulla. A soli 18 anni ha scoperto di soffrire di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie ereditarie degenerative che provocano la cecità assoluta con il passare del tempo. Fino a qualche anno fa, Annalisa aveva affermato di riuscire a vedere ancora delle ombre, ma ora è il buio assoluto, vede solo nero, ha confessato durante una recente intervista a La Verità, in cui ha parlato anche delle sue precedenti esperienze, rivelando anche un aneddoto sulla sua discesa in campo nel mondo della politica.

La bella Annalisa Minetti ha rilasciato di recente un’intervista al giornale La Verità, in cui ha confessato come ormai la sua malattia degenerativa alla vista sia arrivata al suo culmine, e l’abbia resa completamente cieca. A soli 18 anni, la cantante e campionessa sportiva ha infatti scoperto di soffrire di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, una patologia che con il passare del tempo fa perdere la vista a chi ne soffre. Ciò, tuttavia, non l’ha fermata dal rincorrere i suoi sogni, e negli anni subito successivi è riuscita non solo a partecipare al concorso di Miss Italia nel 1997, piazzandosi settima e ottenendo la fascia di Miss in Gambissime, inoltre l’anno successivo partecipa anche al Festival di Sanremo, vincendo la kermesse canora. Con il passare del tempo, le sue condizioni sono peggiorate, ma ciò non le ha impedito di gareggiare alle Paraolimpiadi nel triathlon, ottenendo una medaglia di bronzo.

Annalisa Minetti, la cantante è diventata completamente cieca

“Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso” ha detto a La Verità Annalisa Minetti, spiegando di essere diventata completamente cieca in seguito alla retinite pigmentosa diagnosticatole quando aveva soli 18 anni.

Una condizione che farebbe finire nella disperazione più totale parecchie persone, ma non lei, che dopo la diagnosi ha deciso di realizzare i suoi desideri, riuscendo ad arrivare alla finale di Miss Italia, vincere il Festival di Sanremo l’anno dopo e diventare anche una campionessa paraolimpica nel triathlon. Merito di una grande forza di volontà e di una costanza che non l’hanno mai abbandonata.

Minetti è scesa addirittura in politica, anche se quell’esperienza non la ricorda con gioia: “Spesi la mia parola con tante associazioni nel sociale. Ero convinta che il quinto posto in lista fosse sicuro, non avevo capito che stavo solo aiutando chi era stato messo prima di me. Sono stata uno strumento per altri, e mi è dispiaciuto tanto che tutte le persone con cui ho parlato siano poi state abbandonate a se stesse, usate anche loro”.

Infine, Annalisa ha voluto spendere una parola anche sullo sport, sua grande passione fin da quand’era giovanissima, e che oggi la vede essere medaglia d’argento agli ultimi campionati italiani di triathlon: “Inclusione è però uno stile di vita, una cultura, non basta parlarne soltanto. Penso che l’attività motoria sia uno strumento molto efficace per insegnarla ai giovanissimi. Mi pare invece che stiamo dividendo il mondo per categorie, e non per persone, che hanno ciascuna un valore. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti… Si divide, non si unisce”.