Anna Tatangelo mostra il pancione, quel memorabile scatto è da lacrime

Anna Tatangelo ha mostrato la foto col pancione commovendo tutti i suoi fan. Ecco lo scatto.

Anna Tatangelo è una cantante italiana che ha cominciato il suo percorso artistico da giovanissima quando nel 2002 a soli 15 anni ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Doppiamente Fragili.

Da quel momento in poi per la cantante sono cominciati ad arrivare un successo dopo l’altro e l’affetto dei fan dopo vent’anni di carriera è rimasto immutabile ed è cresciuto col tempo.

Anna Tatangelo e la foto col pancione

La donna, ha cominciato a cantare sin da piccola. Originaria di Sora, ha partecipato ad alcuni concorsi canori locali per poi vincere un concorso che le ha dato la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo.

Grazie alla sua voce, ha reinterpretato il brano L’angelo di Syria e ha avuto la possibilità di calcare per la prima volta il palco del Teatro Ariston uscendone vincitrice appena adolescente.

Nello stesso anno, Pippo Baudo decide di prendere come co-conduttrici del programma Sanremo Top, le vincitrici della kermesse del 2002 e quindi Anna Tatangelo e Silvia Mezzanotte, voce dei Matia Bazar che vinsero il Festival di Sanremo di quell’anno con il brano Messaggio d’amore.

A maggio del 2002, inoltre, Anna Tatangelo reduce dal successo della vittoria sanremese, incide con Gigi D’Alessio il brano, Un Nuovo Bacio che diventa uno dei brani più trasmessi e venduti durante l’estate di quell’anno.

Successivamente calca nuovamente il palco dell’Ariston nel 2003 in coppia con Federico Stragà con il brano Volere volare per poi ritornarci nel 2005 con la canzone Ragazza di Periferia, considerato il suo brano più emozionante del suo repertorio.

Nel 2006, esce allo scoperto la sua storia con il collega Gigi D’Alessio, che era sposato con Carmela Barbato e la loro relazione crea scandalo nel mondo del gossip ma i due dimostrano di essere innamorati continuando la loro storia d’amore per molti anni.

Proprio per via della loro unione, la Disney decide di far reinterpretare ai due cantanti il brano Il mondo è mio in occasione della nuova versione italiana in home video del classico Aladdin.

Anna Tatangelo, successivamente prende parte anche come giudice ad X Factor, ed è proprio qui che inizia a dimostrare di avere un carattere che non se le manda a dire per via di un episodio rimasto nella storia della televisione.

La foto che ha commosso i fan

La cantante, commentando il provino di una cantante viene raggiunta dalla sua manager, Milly D’Abbraccio che l’accusa di essere arrivata al successo per via della sua relazione con Gigi D’Alessio.

Stizzita, la Tatangelo afferma di aver vinto il Festival di Sanremo quando aveva 15 anni e Gigi non era presente nella sua vita, per poi affermare una frase che ancora oggi è rimasta in mente ai telespettatori.

“Quando la persona è niente l’offesa è zero”

In seguito a questa sua esperienza, durata solamente per un’edizione, Anna continua il suo percorso nel mondo della musica dividendosi anche tra la televisione e il cinema, infatti ha preso parte anche alla pellicola Un Natale al Sud recitando al fianco di Massimo Boldi e Biagio Izzo ed ha vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia.

Dopo tanti anni con Gigi D’Alessio, i due decidono di lasciarsi annunciando attraverso i social la fine della loro storia d’amore il 3 marzo 2020, facendo rimanere i loro fan senza parole.

Successivamente, Gigi intraprende una storia con Denise Esposito mentre Anna Tatangelo si lega al suo collega Livio Cori e ottiene la conduzione del programma Scene da un matrimonio a partire dalla stagione televisiva 2021-2022.

Nel 2019 Anna Tatangelo ha fatto commuovere i suoi fan per via di aver condiviso una foto col pancione. Lo scatto però non è recente ma risale al 2009 quando era incinta di Andrea, figlio avuto con il suo ex compagno Gigi D’Alessio.

La Tatangelo ha condiviso la foto con molta ironia lasciando un commento sulle sue sopracciglia ad ali di gabbiano, molto in voga in quegli anni.