Anna Moroni, perché ha lasciato la Prova del Cuoco? Anni dopo ecco il vero motivo

Anna Moroni, dopo anni viene a galla tutta la verità. Ecco perché la famosa cuoca Rai ha lasciato la famiglia de La prova del cuoco.

L’addio di Anna Moroni a La prova del cuoco non è arrivato per puro caso. Finalmente svelata, dopo anni, tutta la verità. Ecco perché ha lasciato il programma.

Anna Moroni, la ex star de La prova del cuoco

Chi non ricorda la dolcissima Anna Moroni? La donna, nata nel 1939 nella Capitale, per lungo periodo ha rappresentato il volto noto de La prova del cuoco, il programma di punta Rai che ha decretato anche il successo indiscusso della ricciolina Antonella Clerici.

La chef ha lavorato per il noto format della rete ammiraglia per ben 15 anni e cioè dal 2003 al 2018. Poi, in maniera del tutto inaspettata e lasciando di sasso i telespettatori, la Moroni annuncia la sua decisione di lasciare il programma.

Quali sono le motivazioni reali che si nascondono dietro questo addio che ancora oggi continua a non convincere tanti Italiani? Dopo anni viene finalmente a galla tutta la verità.

A parlare in una toccante intervista è proprio la protagonista del nostro contributo che ha deciso di vuotare il sacco e di spiegare perché ha fatto le valigie lasciando un programma che per anni le ha dato fama e notorietà.

Perché la chef ha lasciato la trasmissione Rai

La famosa chef romana che ha da poco compiuto 83 anni, per lungo tempo ha fatto parte di un programma televisivo importantissimo, punta di diamante della rete ammiraglia: La prova del cuoco.

Al fianco di Antonella Clerici, con la quale ha scritto anche vari libri inerenti sempre la materia culinaria, per ben 15 anni la Moroni ha tenuto compagnia al pubblico italiano nella fascia mattutina della TV nazionale.

Poi, ad un tratto, nel 2018 la chef annuncia il suo ritiro dalla trasmissione. Che cosa è successo? Perché dopo anni insieme alla Clerici, Anna ha deciso di appendere il grembiule al chiodo?

Finalmente svelata tutta la verità. Dopo anni dall’addio al programma che l’ha consacrata al successo, Anna Moroni ha deciso di parlare e di raccontare per filo e per segno cosa è accaduto.

Stando alle sue parole, la Moroni avrebbe deciso di abbandonare La prova del cuoco dopo la decisione di Antonella Clerici di ritirarsi temporaneamente dalle scene per accudire l’allora neonata Maelle.

Dopo l’addio della Antonellina nazionale al programma di punta Rai, i vertici dell’azienda hanno iniziato a rinnovare il format senza includere però nei loro piani la Moroni, la quale intanto, in assenza di contratto, inizia a sperimentare nuove strade.

Tuttavia, il colpo di scena si verifica quando gli autori dello storico programma Rai rimandano in onda La prova del cuoco con al timone Elisa Isoardi. La Moroni svela che al tempo fu chiamata dai vertici dell’azienda che le volevano affidare una rubrica culinaria.

Rai con le spalle al muro: parla la chef

La risposta della Moroni però sorprese tutti: la chef decide di rinunciare a stipulare un contratto con loro perché intanto aveva iniziato una collaborazione con Elio Bonsignori, conduttore del programma “Ricette all’italiana”.

Insomma, la ex star de La prova del cuoco si è sentita messa in disparte dall’azienda che a suo dire ha approfittato della sua bontà e onestà, per richiamarla solo quando il programma condotto dalla Isoardi stava facendo flop di ascolti.

Da quel momento, la carissima amica di Antonella Clerici ha proseguito sulla sua strada, senza guardare più indietro. Oggi, anche se non è presente spessissimo sul piccolo schermo, ha però un profilo Instagram seguito da tantissime persone.

Lei stessa è super attiva sui social e spesso condivide ancora ricette, consigli e raccomandazioni per quanti come lei adorano il mondo della cucina. Continua a rimanere tra l’altro ancora in ottimi rapporti con la ex padrona di casa Rai, Antonella Clerici, la quale in diverse interviste ha sempre parlato bene della Moroni considerandola una delle persone a lei più care, non soltanto una collega ma una vera e propria amica.