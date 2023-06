Andrew Tate è stato incriminato in Romania per stupro e tratta di esseri umani

L’ex kickboxer e influencer Andrew Tate è stato incriminato ufficialmente dalle autorità romene per stupro e tratta di esseri umani. Lo statunitense si trovava con il fratello Tristan, anch’egli accusato, dallo scorso 1° aprile agli arresti domiciliari, e ora dovrà affrontare un processo non solo in Romania, ma con tutta probabilità anche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. A tradirlo, il 29 dicembre scorso, una lite social con Greta Thumberg: fu proprio il suo video di risposta all’attivista in cui si intravedeva una scatola di cartone di una pizzeria romena, a rivelare il suo nascondiglio alle forze dell’ordine locali.

Andrew Tate e il fratello Tristan sono stati incriminati ufficialmente oggi dalle autorità romene per “organizzazione di un gruppo criminale, tratta di esseri umani e stupro”. Sarebbero sette le vittime riconosciute dei due fratelli, che con l’inganno le avrebbero costrette ad atti di violenza fisica e psicologica e a girare filmati a luci rosse. Stando alle autorità, uno di loro avrebbe inoltre abusato almeno un paio di volte sessualmente di una delle vittime. Arrestate e incriminate anche due donne, una delle quali fidanzata proprio con Tate. La magistratura romena ha inoltre richiesto il sequestro di molti beni mobili e immobili dell’ex campione di kickboxing. Gli accusati per ora rimarranno ai domiciliari presso la villa a Bucarest nella quale si trovano da più di due mesi, dopo aver scontato tre mesi di custodia cautelare.

Andrew Tate incriminato per stupro e tratta di esseri umani

Andrew Tate, 37 anni di Chicago, tre volte campione di kickboxing e influencer di successo, è stato incriminato ufficialmente oggi assieme al fratello Tristan dall’autorità giudiziaria romena, per stupro e tratta di esseri umani. Arrestati lo scorso 29 dicembre, si trovano dal 1° aprile agli arresti domiciliari presso una loro villa a Bucarest.

Tutto era partito da un diverbio nato sui social tra Tate e l’attivista Greta Thumberg lo scorso 27 dicembre su Twitter, in cui si vantava di possedere 33 auto e inquinare il pianeta. A tradirlo, proprio la video risposta pubblicata sul social, in cui si intravedeva un cartone da pizza di un locale in Romania. Le autorità locali del Paese, che già stavano indagando su di lui dall’aprile dello stesso anno in merito a video a luci rosse distribuiti online e ottenuti con la forza, stando alle testimonianze delle ragazze, sono così riusciti a risalire al luogo dove si trovava. Il 29 dicembre, per lui e il fratello sono quindi scattate le manette.

Ora i fratelli, assieme a due donne romene, dovranno andare a processo per stupro, tratta di esseri umani e associazione a delinquere. Inoltre, la magistratura ha disposto il sequestro dei suoi beni, tra cui 15 auto di lusso, 14 orologi di lusso, 15 terreni e 380 milioni di dollari in criptovaluta. Sprezzante la risposta di Tate, apparsa poco fa proprio su Twitter.

Im sure this case has absolutely nothing to do with stealing my wealth. https://t.co/n2H2oX7CTY — Andrew Tate (@Cobratate) June 20, 2023

“Sono sicuro che questa vicenda non abbia nulla a che vedere col furto della mia ricchezza” ha scritto l’uomo. Tate è diventato noto non solo per essere stato allontanato da diversi social network per sue uscite misogine e di victim blaming (ovvero il far ricadere la colpa sulle vittime di violenza), ma anche per l’ostentazione della sua ricchezza ottenuta anche grazie a corsi a pagamento su come diventare ricchi. Inoltre, in Gran Bretagna è accusato anche di reati di natura sessuale risalenti al triennio 2013-2016. Nel Regno Unito è anche noto per aver preso parte a un’edizione del Big Brother (corrispettivo del nostro Grande Fratello), dal quale è stato tuttavia espulso dopo che è venuto alla luce un video in cui picchiava una donna.

Figlio di Emory Tate, campione di scacchi americano, nonostante avesse imparato a giocarci fin dai 5 anni, ha preferito dedicarsi alle arti marziali e da combattimento: Andrew è stato per tre volte campione del mondo di kickboxing ISKA, nonché campione di Enfusion Live e ha fatto anche il commentatore in Romania per il Real Xtreme Fighting, massima autorità in campo di MMA nel Paese.