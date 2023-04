Andrea Bocelli atteso al concerto di incoronazione di Re Carlo III

Il famigerato cantante Andrea Bocelli si esibirà in uno degli eventi più attesi dell’anno, il concerto di incoronazione di Re Carlo III. L’evento si terrà domenica 7 maggio.

L’esibizione di Andrea Bocelli al concerto d’incoronazione di Re Carlo III

Il famigerato cantante italiano, Andrea Bocelli è stato ingaggiato per esibirsi durante uno degli eventi più attesi e popolari di quest’anno, ossia il concerto di incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra.

L’evento si terrà domenica 7 maggio al castello di Winsor e Bocelli si esibirà dinanzi a circa 20.000 persone più milioni di spettatori che seguiranno l’evento da remoto.

Insieme al cantante italiano si esibiranno altri nomi illustri della scena musicale internazionale, a partire da Katy Perry, una delle più famose star internazionali, i Take That che sono una delle band più ascoltate in Inghilterra con oltre 45 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e Lionel Richie, vincitore di Grammy, Oscar e Golden Globe.

Durante l’enorme spettacolo, i vari artisti saranno accompagnati da un’orchestra composta da circa 70 strumenti. Inoltre si esibirà anche una house band composta da Massed Bands of the Household Division e dalla Countess of Wessex’s String Orchestra.

Inoltre gli ospiti e i telespettatori assisteranno ad una peculiare esibizione del Coronation Choir. Questo è un complesso di voci creato dall’unione di cori diversi e cantanti dilettanti provenienti da tutto il Regno Unito, composto da tassisti, contadini, cori raggae e cantanti marinai.

Il cast dell’evento, inoltre, potrebbe continuare ad arricchirsi.

Le parole del cantante per l’importante ingaggio

Andrea Bocelli, dunque, si esibirà all’importantissimo concerto di incoronazione del Re Carlo III. Il famigerato cantante a tal proposito ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine per l’opportunità offertagli, affermando:

“Ho avuto il grande onore di cantare per Sua Maestà la Regina Elisabetta II in diverse occasioni. Ora è un altro grande onore essere invitato al concerto per l’incoronazione di Re Carlo III”.

Il cantante ha poi aggiunto di essere ancora più entusiasta di duettare con il suo “grande amico” Sir Bryn Terfel. I due canteranno, a detta di Bocelli, “un’iconica canzone di solidarietà collettiva.