And Just Like That…,il trailer della seconda stagione in arrivo

I fan di Carrie Bradshaw non vedono l’ora di vedere la seconda stagione di And Just Like That…, il sequel della serie cult Sex and The City, che sta per tornare la prossima estate. Ecco il primo sguardo alle nuove puntate.

Arriva da giugno, in esclusiva su Sky e in streaming su Now Tv, la seconda stagione di And Just Like That…, che porterà sul piccolo schermo ancora una volta le avventure di Carrie Bradshaw e delle sue migliori amiche, Charlotte e Miranda.

Dopo una prima stagione che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, i fan non vedono l’ora di sapere cosa succederà, soprattutto dopo i piccoli spoiler diffusi sul web nei mesi scorsi. Ecco il nuovo trailer.

Il teaser trailer della seconda stagione di And Just Like That…

Debutterà il prossimo giugno su Sky la nuova stagione di And Just Like That…, una nuova avventura del mondo Sex and The City che vedrà tornare le attrici Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis di nuovo insieme, in una New York City scintillante.

Diffuso pochi minuti fa il nuovo teaser trailer, che mostra già qualche scena accattivante di questa nuova stagione, prodotta dalla stessa Sarah Jessica Parker insieme a Michael Patrick King, già creatore e produttore di Sex and the city.

Nel video diffuso da HBO Max vediamo il gruppo di amiche alle prese con la loro vita quotidiana, il loro lavoro e i loro amori.

Ma i grandi fan della serie cult anni ’90, sul finale del trailer, incontreranno una vecchia conoscenza: Aidan Shaw, uno dei grandi amori della protagonista Carrie Bradshaw. Cosa succederà in queste nuove puntate?

Tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Nel cast di And Just Like That… sono stati confermati attori già visti nella prima stagione, oltre alle tre protagoniste storiche ovviamente.

Parliamo di Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

In questi mesi si è parlato molto di questa seconda stagione, che sembra sarà diversa dalla prima vista due anni fa.

Dopo numerose critiche, gli sceneggiatori pare abbiano rivisto un po’ le loro idee, facendo modifiche importanti alle storie delle protagoniste per questi nuovi episodi.

Ovviamente, al centro del racconto ci saranno sempre le loro vite sentimentali, come era per la serie principale Sex and the city.

Pare che i nuovi episodi saranno più divertenti, scintillanti e leggeri proprio come era la serie cult degli anni ’90, che ha fatto appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Staremo a vedere cosa riserverà questa nuova stagione, non resta che attendere il prossimo giugno.