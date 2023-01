Ancora una strage in California: altre 7 persone uccise in una sparatoria

Non si arrestano le stragi negli Stati Uniti. Nel giro di poche ore, è notizia di un’altra avvenuta sempre in California. Sono state uccise ben 7 persone. Ecco alcuni dettagli della vicenda.

Poche ore fa, un’altra sparatoria è avvenuta in una sala da ballo a Los Angeles. La situazione sembra essere fuori controllo. Cerchiamo di capire cosa è successo.

California: un’altra sparatoria

Una strage dopo l’altra: questo è quello che stanno attraversando gli Stati Uniti. Un momento storico davvero difficile, anche dal punto di vista sociale. Nel giro di poche ore, due stragi con altrettante sparatorie, che hanno visto morire persone senza un motivo.

La prima, a Los Angeles in una sala da ballo. L’ultima (è notizia di poco fa) ancora in California, nell’area di Half Bay Moon, nella contea di San Mateo a sud di San Francisco. Qui un uomo ha sparato ed ha ucciso, ancora una volta senza un motivo, 7 persone.

Bilanci di stragi che si aggravano di ora in ora e che, come dicevamo, non hanno una spiegazione. L’uomo, autore di questa ultima strage, è stato arrestato, mentre si trovava nel parcheggio di una stazione di Polizia, proprio vicino al luogo in cui aveva compiuto il grave attentato. È stato anche identificato: ha 67 anni e si chiama Zhao Chunli.

Stando alle prime indiscrezioni di indagine, le sue vittime sono sette e sono tutti contadini di origine cinese. La Polizia ha dichiarato che l’uomo è stato arrestato senza particolari problemi e che anche l’arma del delitto è stata immediatamente recuperata. Quanto alla sua comunità, dichiara la polizia che lo ha arrestato, al momento non c’è pericolo che l’uomo possa ripetere il gesto che ha compiuto.

Il 67enne, stando alla ricostruzione, ha aperto il fuoco non in un solo luogo, ma in due diverse località non molto distanti l’una dall’altra, anche se i motivi sono ancora tutti da chiarire.

Questa volta, sono state uccise 7 persone

Diversi sono i messaggi che, in particolare dal mondo della politica statunitense, rimbalzano sui vari social network. Il primo a scrivere su Twitter è stato il deputato Berman, il quale ha dichiarato che, nemmeno poche ore fa, si piangevano i morti della strage della sala da ballo di Los Angeles. Neanche il tempo di capire cosa era accaduto, che arriva la notizia di un’altra di strage, sempre più cruenta.

I deputati si schierano al fianco dei locali dipartimenti di sicurezza nelle singole zone dove sono avvenute le stragi, in quanto è necessario immediatamente non perdere le redini della situazione e trovare una soluzione a tutto questo.

È la seconda strage che accade in California nel giro di poche ore. A causa proprio di questo, alcuni senatori democratici hanno voluto l’introduzione di provvedimenti per vietare le armi di assalto, ma anche per alzare a 21 anni l’età per l’acquisto di pistole e fucili.

Decisione che ha trovato il pieno appoggio anche del Presidente Biden, il quale ha dichiarato di voler chiedere al Congresso “di agire con urgenza” e di portare, sulla sua scrivania, il divieto delle armi d’assalto quanto prima possibile.