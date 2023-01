Ancona, sparatoria alla fermata dell’autobus: ferite due persone

By

Due persone sono state colpite durante una sparatoria ad Ancona, nei pressi di una fermata dell’autobus.

Ancora non chiari i contorni dell’episodio, avvenuto poche ore fa vicino a un centro di aggregazione giovanile nei nuovi quartieri della città, che si chiama “La bottega della Fantasia”.

Sparatoria ad Ancona

Sono a lavoro le forze dell’ordine per delineare i contorni di un episodio molto grave avvenuto ad Ancona alle prime luci dell’alba.

Due ragazzi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre si trovavano presso una fermata dell’autobus nei pressi del centro di aggregazione giovanile “La bottega della Fantasia”.

Si indaga ora per capire l’autore del gesto e la Scientifica è a lavoro sui bossoli ritrovati sul luogo.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Torrette ma sembra che nonostante i traumi riportati, nessuno dei due sia in pericolo di vita, tuttavia uno è in codice rosso.

In via Flavia, teatro della vicenda nel cuore del quartiere Q2, gli agenti sono a lavoro da ore per tentare di ricostruire quanto avvenuto. Sul posto ci sono diverse pattuglie e anche molti giovani del luogo.

La ricostruzione

La notizia della sparatoria è di poche ore fa ma abbiamo già una primissima ricostruzione dell’episodio. Secondo alcuni quotidiani locali, sembra che a fare fuoco sia stato un 40enne al culmine di una discussione con un ragazzo di 22 anni.

I due avevano un appuntamento in piena notte per chiarirsi, al quale il 40enne si è presentato armato e dopo un’accesa lite, ha sparato un primo colpo in aria e un secondo alle gambe del giovane.

Quest’ultimo è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale, dove poco dopo è giunto anche l’aggressore. Anche all’interno della struttura è scoppiato il caos ed è dovuta intervenire la polizia per riportare l’ordine, nel Pronto Soccorso erano presenti anche gli amici del ferito.

La polizia ora ascolterà, appena possibile, entrambe le versioni dei protagonisti per ricostruire al meglio quanto accaduto, non è chiaro se ci siano stati anche dei testimoni.