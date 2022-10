Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di lunedì – 10 ottobre – nel territorio di Serra San Quirico, provincia di Ancona.

Due donne – Cinzia Ceccarelli, 58 anni di Jesi (Ancona), che guidava l’auto, e Sabina Canafoglia, 51 anni, di Monsano (Ancona) – hanno perso la vita. Altre due persone, che viaggiavano a bordo della stessa vettura, sul sedile posteriore, sono rimaste ferite. Tra loro, una donna, che è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette.

Drammatico incidente nel pomeriggio di lunedì – 10 ottobre – a Serra San Quirico, provincia di Ancona. Un’auto, con a bordo 4 persone, è finita in un canale all’altezza dell’Abbazia di Sant’Elena.

A bordo della vettura – una Wolkswagen Polo – viaggiavano 4 colleghi, tre donne e un uomo, che stavano rientrando dala giornata di lavoro presso l’azienda Elica nello stabilimento di Mergo, in provincia di Ancona. Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è sbandata, finendo nel corso d’acqua.

La conducente e la passeggera accanto a lei hanno perso la vita, mentre altri due colleghi – un uomo e una donna – seduti sul sedile posteriore sono riusciti a salvarsi. La donna ferita versa però in gravi condizioni.

Le vittime del drammatico incidente sono Cinzia Ceccarelli, 58 anni di Jesi (Ancona), che guidava l’auto, e Sabina Canafoglia, 51 anni, di Monsano (Ancona) che le sedeva accanto, nel posto passeggero. Le due donne sarebbero rimaste incastrate nell’auto, trascinata via dalla corrente.

Altri colleghi, che percorrevano la stessa strada per tornare a casa, hanno cercato di prestare i primi soccorsi, ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. I due superstiti sarebbero riusciti ad aprire lo sportello posteriore dell’auto e a liberarsi, mentre le persone accorse sul posto li hanno aiutati a uscire dall’acqua.

Le cause del drammatico incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Saranno loro a dover accertare i motivi per cui la donna alla guida dell’auto abbia perso il controllo della stessa, finendo poi fuori strada. I sindacati hanno promosso un incontro questa mattina, in segno di solidarietà, all’interno dello stabilimento Elica di Ancona, dove lavoravano le due vittime e i due colleghi rimasti feriti.

La donna, che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette. Il quarto passeggero ha riportato soltanto lievi ferite nell’impatto, e ha riferito agli inquirenti quanto è riuscito a ricordare degli attimi che hanno preceduto il drammatico impatto.