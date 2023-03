“Amore mio”, Eros Ramazzotti a cuore aperto: esce fuori lo scatto del bacio

Eros Ramazzotti, esce fuori lo scatto del bacio che sorprende milioni di fan: chi sarebbe la nuova fiamma del cantante.

Eros Ramazzotti ha postato un bacio con una donna misteriosa, il primo scatto che lo raffigura insieme ad un’altra dopo il termine della sua ultima storia d’amore.

Un nuovo amore per Eros Ramazzotti?

In questi giorni si parla molto di Eros Ramazzotti in via indiretta proprio perché tra non molto diventerà finalmente il nonno. Ma adesso i riflettori si sono accesi ancora una volta su di lui proprio dopo che è stata postata una storia su Instagram in cui il noto cantautore bacia una donna misteriosa.

Sembra che il papà di Aurora Ramazzotti abbia deciso di rendere pubblico lo scatto di questo bacio senza però dilungarsi più di tanto sulla protagonista femminile. Ma chi è la ragazza che ha rubato il cuore del cantautore?

La dedica di Eros Ramazzotti

Tre parole molto semplici ma all’interno delle quali si nasconde un profondo sentimento: “Auguri amore mio“. Sono queste le parole che Eros Ramazzotti ha utilizzato insieme ad uno scatto in cui viene immortalato mentre bacia una figura femminile misteriosa di cui per il momento ancora non si conosce il nome.

Un nome che per il momento risulta essere Top Secret proprio perché il cantante non ha fatto nessuna menzione né tantomeno ha taggato qualcun’altra. Molto probabilmente è stato proprio Eros Ramazzotti a decidere di tenere nascosto il nome della persona che ama.

Inoltre, dalla foto non è nemmeno possibile comprendere le caratteristiche fisiche della ragazza proprio perché nello scatto i due protagonisti sono stati immortalati di profilo. In ogni caso, Eros Ramazzotti non è riuscito a contenere il suo animo romantico ed ha voluto fare un regalo alla sua nuova fiamma dedicandole un pensiero sul suo profilo Instagram.

Di sicuro è questo un passo molto importante che spingerà poco alla volta Eros Ramazzotti ad uscire allo scoperto anche se per adesso si sa ben poco della sua nuova fiamma. In questo modo, il cantautore ha deciso finalmente di mettere la parola fine a tutte quelle voci secondo le quali si affermava che tra lui e Michelle Hunziker ci potesse essere un ritorno di fiamma. Non rimane che aspettare e scoprire altri dettagli su questa donna misteriosa