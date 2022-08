Amnesty International: in Guinea imprigionati centinaia di giovani

Amnesty International denuncia che l’operazione Clean-up in Guinea Equatoriale ha portato ad arresti arbitrari, torture e maltrattamenti e sparizioni forzate.

Il governo della Guinea Equatoriale ha lanciato un’intensa campagna contro la delinquenza giovanile, denominata Operazione Clean Up, che ha portato all’arresto di centinaia di giovani negli ultimi quattro mesi. Gruppi per i diritti umani come Amnesty International e associazioni di cittadini del paese assicurano che molti di questi arresti sono arbitrari, che sono in corso torture e maltrattamenti e che i diritti dei prigionieri vengono violati, poiché le visite sono vietate e non sono state stato provato.

Amnesty International denuncia che sono ancora in corso torture e maltrattamenti

L’operazione Clean-up imita i profili pesanti e lo scarso rispetto dei diritti umani della lotta contro le bande del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, o della violenta lotta al traffico di droga dell’ex presidente filippino Rodrigo Duterte. Nel telegiornale equatoguineano l’immagine è sconvolgente: decine di giovani senza maglietta, a testa in giù e ammanettati, sono esposti nel cortile di un carcere governativo mentre la conduttrice assicura che almeno 416 persone sono state detenute nelle prime settimane dell’operazione Cleanup solo a Malabo, la capitale del paese.

Tre mesi dopo non si conosce il numero esatto dei cittadini privati ​​della libertà, ma Amnesty International assicura che potrebbero essercene almeno un migliaio. Almeno due giovani sono morti in carcere. Il 2 maggio, il vicepresidente della Guinea Equatoriale e capo della Difesa e Sicurezza, Teodoro Nguema Obiang, soprannominato Teodorín, ha convocato i responsabili della polizia e della gendarmeria per lanciare questa guerra senza quartiere contro la delinquenza giovanile e l’insicurezza dei cittadini dopo che diverse bande sono state identificato operando con grande violenza, soprattutto nelle città di Bata e Malabo.

Uno dei più aggressivi è noto come Eight Machetes, dedicato soprattutto alle rapine in casa e alle rapine in strada.La circostanza che Teodoro Nguema Obiang sia stato condannato nel 2017 in Francia a tre anni di reclusione esentato dalla pena per aver riciclato decine di milioni di euro in quel Paese a seguito della riscossione di commissioni illegali e pratiche corruttive in Guinea Equatoriale durante il suo periodo di Ministro dell’agricoltura e delle foreste.

Il tribunale ha inoltre sequestrato tutti i beni acquisiti con i 110 milioni di euro che ha portato illegalmente fuori dal suo Paese, tra cui un edificio di 4.500 metri quadrati e una collezione di auto di lusso e opere d’arte. Sebbene Nguema Obiang sia il capo visibile dell’Operazione Clean-up, dietro questa iniziativa c’è in realtà suo padre e presidente della Guinea Equatoriale dal 1979, Teodoro Obiang Nguema, il capo di stato non monarchico che è stato al potere per la tempo più lungo del mondo.

Pochi giorni dopo la presentazione dell’iniziativa da parte del figlio, l’autocrate ha lanciato un duro messaggio contro i giovani delinquenti e ha posto le basi per il tipo di campagna in atto, approfittando dell’inaugurazione del distretto urbano di Ebang il 7 maggio. “Non fate attenzione alle regole di cui parlano le organizzazioni internazionali quando dicono che stiamo andando contro i diritti umani, è una tattica che stanno usando per destabilizzare le nazioni (…) abbiamo già dichiarato guerra ai criminali, perché è assurdo che la gente soffra per questi criminali.

Coprifuoco per i minori

Nessuno può dormire sonni tranquilli o camminare in pace per le strade, non rispetteremo la vita di questi criminali che non rispettano né considerano la vita degli altri. Stanno uccidendo innocenti, se non si fermano dovranno ridursi al punto di ucciderli, non ci interessano le critiche mosse dalle organizzazioni internazionali che si mettono in gioco in tutto, perché quello che vogliono è destabilizzare il paese”, ha assicurato Obiang.

Alcune delle misure attuate dal Governo sono state il coprifuoco per i minori dalle 22.00, il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori e l’obbligo di presentare una prescrizione in farmacia per acquistare alcuni medicinali usati come narcotici, come Tramadol.

“Ci saranno molte gravi conseguenze, difficili per queste persone. Molti passeranno anni in prigione. Non è qualcosa che vogliamo fare, non è la nostra missione punire le persone come le puniremo ora, ma le persone sono quelle che ci mandano (…), ripuliremo questo paese dai banditi , dei criminali”, ha assicurato il vicepresidente Nguema Obiang, che ha anche criticato il sistema giudiziario per aver concesso la scarcerazione provvisoria agli accusati di reati:

“Stanno complicando il nostro lavoro (…) questi giudici sono responsabili. Il 90% del problema che stiamo vivendo è colpa dei giudici. Possiamo arrestare 50mila criminali, ma se dopo un po’ vengono rilasciati dobbiamo ricominciare da capo”. Amnesty International ha espresso preoccupazione per questi arresti. “Questa operazione ha portato a terribili violazioni dei diritti umani”, afferma Marta Colomer, responsabile della campagna per l’Africa occidentale e centrale.

“Con il pretesto della lotta alla criminalità, i giovani sono detenuti arbitrariamente, molti dei quali subiscono torture o altri maltrattamenti, perdono la vita o sono soggetti a sparizioni forzate. Le autorità della Guinea Equatoriale devono immediatamente porre fine a questa campagna, che è fondamentalmente un attacco mirato ai diritti umani. È del tutto possibile occuparsi di procedimenti penali e allo stesso tempo rispettare i diritti umani”, aggiunge.