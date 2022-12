Amici, vi ricordate di Alice Bellagamba? Oggi è una bellissima 30enne | FOTO

Alice Bellagamba di Amici, ve la ricordate? Sono passati tanti anni da quando era seduta dietro al banco della scuola più famosa di Canale 5. Oggi è una trentenne bellissima.

Chi non ricorda Alice Bellagamba? La bravissima e bellissima ballerina dell’ottava edizione di Amici oggi è una donna spettacolare. Sembra una modella. Ecco la sua radicale trasformazione negli anni.

Alice Bellagamba ad Amici

I fan sfegatati di Amici di Maria De Filippi ma soprattutto il pubblico fedelissimo ai programmi della regina di Canale 5, ricorderanno sicuramente Alice Bellagamba, la ballerina che ha preso parte all’ottava edizione della scuola più famosa di Italia.

Bionda, minuta, bassina, era il sogno nel cassetto dei tanti maschietti che con lei condividevano la casetta. Ricorderete sicuramente anche la sua relazione con il cantante Luca Napolitano conosciuto nella stessa edizione e con il quale la storia fuori dall’accademia di Canale 5 è durata per ben due anni, dal 2008 fino al 2010.

Nonostante non sia stata lei a vincere il talent, la sua bravura e la sua professionalità l’hanno portata ugualmente a sfondare nel mondo dell’arte e in particolare nel suo campo, quello del ballo.

Si classificò al quarto posto nella famosa accademia mariana e lontano dalla scuola si è dedicata non soltanto al ballo ma anche alla recitazione. L’abbiamo vista infatti comparire anche in varie fiction, serie televisive e addirittura al cinema.

Alice è sempre stata una ragazza bellissima. I suoi occhi chiari, i suoi lunghi capelli biondi e il suo bellissimo sorriso la facevano sembrare un angelo. Ma avete visto oggi a trent’anni com’è? Che spettacolo!

Come è oggi la ex ballerina di Amici

Tanta danza e tanto sport nel passato di Alice Bellagamba che entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi giovanissima. Era il 5 ottobre 2008, quando viene selezionata come studentessa dell’accademia più famosa di Canale 5.

Non vincerà il talent, la ballerina, ma si classificherà al quarto posto arrivando ugualmente al girone finale. Dopo l’esperienza dell’accademia mariana, inizia un percorso artistico straordinario per la bella Alice che dal 2008 non si è fermata un momento.

Prima il tour insieme agli ex colleghi della scuola, poi le lezioni di danza per i più piccolini e per un certo periodo della sua vita, anche la televisione. Non solo danza nella vita di Alice ma per l’appunto anche la recitazione.

L’abbiamo vista per esempio nel film Il ritorno della vita, diretto da Rossella Izzo e ancora al cinema nel film Balla con noi. Nel 2012 inizia a recitare nella fiction Provaci ancora prof e anche in Un passo dal cielo 2. Insomma, la scuola di Maria De Filippi è stata per lei un importante trampolino di lancio che le ha permesso di coltivare il suo desiderio più grande, quello di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, ricorderete tutti la sua relazione con Luca Napolitano, il cantante conosciuto sempre nell’ottava edizione di Amici. Con lui ha avuto una relazione durata due anni, dal 2008 al 2010.

Quattro anni dopo la fine della relazione con Napolitano, incontra Andrea Rizzoli. Questo nome non vi è sicuramente nuovo. Si tratta di un famoso produttore, figlio di Angelo Rizzoli, editore conosciutissimo e di Eleonora Giorgi.

Dopo pochi mesi di fidanzamento, i due convolano nozze in Umbria. Nel 2016, la ex ballerina di Amici annuncia tramite una intervista al settimanale Vanity Fair, la fine del suo matrimonio e la separazione dal marito.

Alice, come abbiamo ricordato poco sopra, è sempre stata una ragazza bellissima. Ad Amici la ricordate minuta, piccolina e con il suo sorriso smagliante. Oggi è una donna matura e affascinante.

Non ha perso il suo sorriso bellissimo, la ballerina, che con il suo sguardo angelico e i lunghi capelli biondi, continua ancora a sembrare una dea. E’ davvero uno spettacolo la Bellagamba che con gli anni è diventata ancora più bella.