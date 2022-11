Amici di Maria, allievo sfonda la porta in casetta: mai successo in TV | VIDEO

By

Un allievo di Amici di Maria De Filippi ha spaccato la casetta per via di uno sfogo. Ecco cosa è accaduto.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più longevi della televisione italiana e quest’anno compie ben 22 anni da quando ha esordito sulle reti Mediaset, con il suo titolo originale, Saranno Famosi.

Infatti, inizialmente il programma si chiamava così e solo a metà della seconda edizione, per non avere problemi legali, legati all’utilizzo del nome del telefilm, ha deciso di adottare il titolo di Amici.

Amici: allievo distrugge la casa

Amici, era un programma, stile talk show, condotto da Maria De Filippi ed è per questo che la donna e la redazione hanno deciso di adottare questo nome per poterlo utilizzare senza problema per il talent.

Nel corso degli anni, molti allievi che hanno partecipato al programma sono diventati molto amati dal pubblico e la maggior parte di loro sono diventati dei cantanti importanti per la musica italiana.

Altri, invece, sono diventati dei ballerini professionisti e hanno avuto modo di collaborare con grandi étoile della danza oltre che a prendere parte allo stesso programma sia in qualità di giudici che di professionisti, esibendosi all’interno del programma.

Negli anni precedenti, ci sono stati anche degli attori ma la categoria è stata eliminata del tutto da ormai tante edizioni ma uno degli allievi in questa disciplina, Andrea Dianetti, recentemente ha partecipato a Tale e Quale Show.

L’attore si è classificato secondo, proprio dietro ad Antonino Spadaccino, cantante ed ex vincitore del talent che è riuscito a portarsi a casa anche la vittoria del programma di Raiuno, con la speranza che possa riuscire a ottenere un posto nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

Chi invece sta cercando di farsi conoscere, sono i nuovi allievi di Amici e molti di questi sono già diventati delle icone per il pubblico per via del loro comportamento durante la trasmissione.

La reazione dell’allievo

Ultimo allievo che sta facendo discutere è il cantante Piccolo G, dopo aver baciato la sua collega Federica, è stato protagonista di un particolare evento all’interno della casetta dove i ragazzi convivono.

Il cantante, mentre i suoi compagni stavano riguardando la puntata di domenica 13 novembre, aveva chiesto ad Aaron, a Tommy e a Wax dove fosse lo stereo per ascoltare le canzoni.

I ragazzi, assieme ad altri allievi, gli avevano chiesto di non disturbali, dato che stavano guardando la loro esibizione, ma Piccolo G ha cercato di ottenere una risposta senza risultati.

Per questo motivo, stizzito dalla non risposta dei compagni, si è infuriato e ha tirato un forte pugno sulla porta a tal punto da provocare una crepa su di essa e facendo spaventare alcuni compagni per il rumore provocato.

Subito dopo il gesto, Aaron ha cercato di capire cosa ha spinto il ragazzo a distruggere la porta, ma il cantante ha chiesto di voler rimanere da solo e lo stesso è accaduto quando anche Wax e Tommy hanno cercato di chiarire.

Piccolo G che spacca tutto in casa #AMICI22 PIC.TWITTER.COM/NN5W4XR6S5 — Ginevra (@Ginevracasalin) NOVEMBER 17, 2022

Il gesto ha subito acceso gli animi nella casetta, dato che Aaron ha accusato Tommy di aver risposto male a Piccolo G che si è sentito escluso e snobbato, ma Tommy ha ammesso di non aver fatto nulla e di avergli detto di aspettare.