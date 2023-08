Amichevoli: l’Inter batte il Psg in rimonta e stanotte c’è Milan-Barcellona

L’Inter chiude bene la tournée giapponese battendo in rimonta il PSG per 2-1 con un doppio assist di Frattesi: stasera tocca al Milan contro il Barcellona.

Un’ottima Inter batte il Paris Saint Germain in rimonta a Tokyo, con il risultato di 2-1. Doppio assist per Frattesi e gol di Esposito e Sensi. Il PSG di Skriniar (ex della gara), orfano di stelle, gioca un buon primo tempo e va in vantaggio con Vitinha, poi viene rimontato. Stanotte alle 5:00 in California c’è Milan-Barcellona, ultima amichevole dei rossoneri negli States, mentre il 3 agosto la Juventus affronterà il Real Madrid.

Inter-Psg 2-1, i nerazzurri vincono in rimonta la loro ultima amichevole in Giappone

L’inter si impone sui campioni di Francia del PSG in rimonta con le reti di Esposito e Sensi, che hanno riposto al vantaggio di Vitinha. Un tempo per parte, in fin dei conti, per le due squadre, per un match dai ritmi bassi nonostante la temperatura non sia stata ai livelli di settimana scorsa.

Amichevoli che iniziano a dire qualcosa in vista degli impegni ufficiali che arriveranno ad agosto, e anche se non portano a nessun risultato vincere sì sa fa sempre bene al morale. Indicazioni positive per mister Inzaghi dunque, che al momento si coccola Davide Frattesi, nuovo acquisto in grande forma che nelle due uscite autorevoli in terra nipponica ha già incantato. Protagonista anche stasera, l’ex Sassuolo ha servito due assist per i compagni, dopo la rete realizzata di testa invece contro l’Al Nassr.

Tornando al match di oggi, il primo tempo come detto è stato meglio giocato dai francesi, che si sono fatti spesso dalle parti di Stankovic. L’Inter scesa in campo praticamente con i titolari (8/11 erano quelli di Istanbul), fatica in avvio. La prima palla gol è per il PSG su corner, poi il Paris palleggia bene e innervosisce gli avversari tanto che iniziano a volare anche interventi piuttosto duri.

Il palo nega ad Asensio la gioia del gol al minuto 14, per i nerazzurri un paio di conclusioni da fuori invece con Lautaro – debole da distanza siderale – e Calhanoglu che invece scalda le mani di Donnarumma su punizione a due tocchi.

Ritmi bassi anche nel secondo tempo, quando l’Inter però sembra trovare una migliore uscita palla. Bene Cuadrado, scoppiettante sulla destra, e Gosens. Entra anche Frattesi per Mkhitaryan con Barella che si sposta sul centrosinistra. In avanti spazio a Correa al posto di un senza voto Thuram.

Il PSG passa in vantaggio su palla persa di Lautaro Martinez, che appoggia inspiegabilmente il pallone all’indietro regalandolo ai francesi. Vitinha ha tutto il tempo di preparare il destro e farlo esplodere; il tiro si piazza alle spalle di un incolpevole Stankovic.

Poi al minuto 80′ si accende Cuadrado, ma soprattutto Frattesi. Al colombiano riescono un paio di giocate che aprono spazi, così su transizione offensiva l’ex Juve innesca Frattesi, che serve in area di prima Esposito. Il giovane apre il piattone e pareggia la partita, ma dopo appena 120 secondi l’Inter raddoppia. All’83’ in un’azione praticamente fotocopia il copione è lo stesso: Cuadrado in profondità per Frattesi, palla dentro l’area e gol in inserimento di Sensi. La gara finisce senza ulteriori squilli da parte dei francesi orfani di Mbappé e Neymar. Una vittoria che fa morale e che fa chiudere in maniera positiva l’avventura giapponese degli uomini di Inzaghi in vista delle gare ufficiali.

Stanotte Milan-Barcellona: l’ultima gara della tournée americana dei rossoneri

Milan e Juve invece volate oltreoceano, in California, devono invece ancora giocare le ultime gare amichevoli. Per i rossoneri è matchday, contro il Barcellona. Una gara impegnativa vista la vittoria dei blaugrana contro il Real Madrid nel Clasico americano andato in scena lo scorso sabato, per 3-0. Il Milan scenderà in campo praticamente all’alba, alle 5:00 ora italiana e la gara sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky Sport.

La Juventus invece giocherà il 3 agosto contro il Real Madrid. Dopo queste due partite le squadre italiane, che si sono affrontate lo scorso venerdì (vittoria ai rigori dei bianconeri) torneranno in Italia nei prossimi giorni per iniziare a preparare le prime gare di campionato. Il Milan prima di andare per la prima di Campionato al Dall’Ara di Bologna però affronterà il Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che si terrà l’8 agosto a San Siro (già sold out per l’evento).