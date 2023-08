Ambulante accoltella due turisti in Salento per una lite sul prezzo

In Salento un ambulante ha aggredito due turisti accoltellandoli, per una banale discussione a causa del prezzo di alcuni prodotti.

L’uomo che ha una bancarella a Sant’Isidoro, ha aggredito i ragazzi di 20 e 21 anni ieri pomeriggio e lo scontro è stato così violento che i due sono ora ricoverati in ospedale ma per fortuna, non sono in pericolo di vita. Intanto l’aggressore è stato denunciato alle autorità.

Ambulante aggredisce turisti in Salento

Due turisti in Salento sono stati coinvolti loro malgrado in uno spiacevole episodio che poteva costare loro la vita. Si tratta di un 20enne e un 21enne che stavano passeggiando a Sant’Isidoro nel pomeriggio di ieri, fra le bancarelle del posto.

Proprio di fronte a una di queste è avvenuta una terribile aggressione intorno alle ore 16, infatti mentre discutevano del prezzo con il proprietario, i toni si sono accesi sempre di più fin quando questo ha estratto un coltello colpendoli entrambi.

Tutto è avvenuto sotto gli occhi scioccati degli altri passanti e degli altri ambulanti e molti di loro hanno avvisato le forze dell’ordine e i soccorritori. Colpevole dell’aggressione è un uomo di 53 anni che ora è stato denunciato. Con il suo gesto avrebbe potuto uccidere i due giovani che come tante altre persone in questo periodo dell’anno, visitano le bellissime località del Salento.

Fortunatamente i medici dell’ospedale di Copertino, dove sono ricoverati, hanno confermato che non sarebbero in pericolo di vita ma la situazione rimane comunque estremamente delicata. L’episodio di violenza non può rimanere impunito, si è trattato di un fatto di una gravità enorme e ormai andare in giro con una grossa lama sembra la normalità ma non può passare questo messaggio.

In altre circostanze, il venditore avrebbe potuto essere accusato di omicidio mentre invece “se l’è cavata” con una denuncia.

La dinamica

C’erano tanti testimoni al momento dei fatti, avvenuti nei pressi di una spiaggia a Sant’Isidoro. Dalle versioni raccolte dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, i ragazzi stavano guardando la merce esposta dal venditore, poi hanno chiesto il prezzo e giudicandolo troppo altro, è iniziata una discussione.

Nessuno ci ha fatto troppo caso perché non è una cosa rara, invece stavolta è successo l’inaspettato: l’ambulante ha estratto un coltello e ha colpito diverse volte entrambi. I giovani sono originari di Aversa, ancora non è stato possibile per le forze dell’ordine ascoltare le loro parole ma quando verranno dimessi potranno dire la loro.

Da fonti mediche, sappiamo che hanno riportato diverse ferite da taglio, le più gravi sono rispettivamente al torace e sul lato sinistro dell’addome.

Le indagini sono solo nella fase iniziale e ancora i carabinieri stanno ricostruendo alcuni aspetti poco chiari dell’aggressione. Oltre ai testimoni, stanno ascoltando anche la versione dell’ambulante di 53 anni, identificato e denunciato in stato di libertà.

La zona dello spiacevole episodio è una spiaggia nei pressi della Torre di Sant’Isidoro, un luogo molto frequentato dai turisti e dove proprio per questo motivo si posizionano spesso bancarelle di frutta e non solo.