Ambra Angiolini, com’è diventata Jolanda? È di una bellezza straordinaria

Ecco com’è oggi la figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga. La piccola Jolanda oggi è già una donna di una bellezza incredibile.

Anche i figli dei vip crescono. Spesso, abbiamo sotto controllo la loro crescita per via della condivisione costante di foto e video da parte dei loro genitori famosi.

Ci sono volte in cui, invece, non sappiamo come sono diventati oggi quei bellissimi bambini, adesso giovani uomini e donne, visto che la loro famiglia li ha sempre protetti, mantenendoli lontani dai riflettori.

E’ questo il caso di Jolanda Renga. Ed è proprio per questo che vi invitiamo a continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutte le novità su Jolanda Renga e per vedere com’è diventata oggi. Non crederete ai vostri occhi.

Chi è Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini

Conosciamo tutti Jolanda Renga, nata nel corso della relazione tra Ambra Angiolini e il cantante Francesco Renga. Jolanda non è la unica figlia della coppia, assieme ma lei è nato anche il Leonardo, qualche anno più piccolo di lei.

La giovane nata nel 2004 proprio in quest’anno ha compiuto 18 anni. Vanta un gran numero di follower su Instagram che sono aumentati a seguito di eventi che hanno indotto Jolanda a esporsi in favore della madre.

Stiamo parlando, ad esempio, della volta in cui la Angiolini ha ricevuto il tapiro da Striscia la Notizia dopo la rottura con l’ultimo fidanzato, l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri.

Ci ricordiamo tutti del volto di Jolanda quando era piccola, ma com’è adesso? Ecco una foto di qualche anno fa:

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire com’è diventata ora. E’ davvero una donna di una bellezza da togliere il fiato, lo riconoscono tutti.

Ecco com’è diventata ora Jolanda Renga

La figlia della nota conduttrice, ora giudice di X Factor, Ambra Angiolini, e del cantante italiano Francesco Renga ha gli stessi colori di entrambi i genitori che possiedono occhi e capelli scuri.

La sua fisionomia, però, ricorda molto quella della madre Ambra. Capelli leggermente ondulati, viso solare, fisico sottile.

La giovane ricorda la madre ai tempi di Non è la RAI anche nello stile di vestire.

Ricorderemo tutti com’era da piccola la bambina a cui il padre, durante Sanremo 2005, aveva scritto e dedicato la canzone “Angelo” che lo portò alla vittoria.

Ma com’è diventata oggi la figlia d’arte? Ecco di seguito una delle foto più recenti:

La foto è stata raggiunta da numerosi like e commenti di persone che reputano quella di Jolanda una bellezza straordinaria.

E voi cosa ne pensate? Non credete che la giovane Jolanda sia oggi una bellissima donna e somigli molto alla madre Ambra? Fatecelo sapere.