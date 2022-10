Ambra Angiolini avvinghiata a lui, è ritorno di fiamma? Lo scatto insieme

Ambra Angiolini regina dei chiacchiericci. L’attrice beccata insieme a lui: è in corso un ritorno di fiamma? Lo scatto non lascerebbe più dubbi. Che gioia per i fan!

La bella protagonista di X-Factor di nuovo innamorata? Si mormora di un ritorno di fiamma con il famoso ex. Arriva lo scatto che fa il giro del web e fa gioire i fan.

Ambra Angiolini col cuore felice

Gli ultimi anni sono stati davvero duri da affrontare per Ambra Angiolini. Sempre sorridente e amabile, la ex ragazza di “Non è la Rai” è da tanti anni volto noto e amatissimo dal pubblico italiano.

La sua carriera non ha mai conosciuto un momento di crisi né di stallo. Ha il vento in poppa da più di 20 anni, la star italiana, da quando il mondo dello spettacolo ha deciso di accoglierla tra le sue fila e donarle successo e popolarità.

Passata agli onori della cronaca rosa e del gossip non solo per la sua bravura e professionalità ma anche per la sua vita sentimentale, oggi la Angiolini si ritrova nuovamente ad avere tutti gli occhi addosso.

Sappiamo che due sono state le sue relazioni più importanti. La prima, con il cantante Francesco Renga che tra l’altro è il papà dei suoi due figli. La seconda, con il mister Massimiliano Allegri.

Oggi siamo in grado di mostrarvi alcuni scatti che fanno davvero gioire il cuore dei fan. Lei beccata insieme a lui: ritorno di fiamma in corso?

La foto della ex coppia fa gioire i fan

Ambra Angiolini di nuovo tra le sue braccia. Beccata in compagnia dell’ex famosissimo con il quale ha vissuto la sua storia d’amore più importante. Il lui di cui parliamo è niente di meno che Francesco Renga.

Sappiamo tutti che Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati in coppia per tanto tempo. Undici gli anni che hanno trascorso insieme. Anche se non sono mai convolati a nozze, si sono sempre considerati moglie e marito.

A tenerli uniti, d’altronde, l’amore per i loro due figli, Jolanda e Leonardo che ancora oggi sono il collante del loro rapporto andato in pezzi un po’ di tempo fa. Le ragioni che hanno portato Ambra e Francesco a dirsi addio ancora tutt’oggi non sono chiare.

Nessuno dei due ha mai voluto parlare apertamente della questione. Si mormora di problemi caratteriali, di punti di vista diversi che li hanno portati a separarsi. Nonostante tutto però, il cantante e l’attrice sono rimasti in buoni rapporti e gli scatti che vi mostriamo poco sotto lo testimoniano.

Qualche giorno fa, la conduttrice di X-Factor e il cantante più amato d’Italia, hanno trascorso dei bellissimi momenti insieme ai loro figli, Jolanda e Leonardo, in un parco giochi del Nord Italia.

Tutti e quattro si sono voluti concedere una giornata in famiglia, come ai vecchi tempi. Questa reunion non è passata inosservata. A colpire in particolare, la foto di un abbraccio tra i due ex che ha fatto gridare sui social ad un ritorno di fiamma.

Da quando si è separata da Massimiliano Allegri e cioè un bel po’ di tempo fa, l’Angiolini non si è vista più in coppia con nessun altro uomo. Francesco Renga invece, ha attualmente una relazione con la chef Diana Poloni.

Tuttavia i fan non smettono di sperare che Ambra e Francesco, un giorno, possano ritornare insieme. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram queste immagini che li mostrano uniti proprio come un tempo.

Le loro mani che si cercano, i corpi che si toccano, gli sguardi complici, fanno ben sperare tutti. Questa riunione familiare è piaciuta davvero tanto e le foto che hanno fatto il giro dei social hanno emozionato i fan.

Francesco è pronto a rimettere in discussione tutto e a ritornare con Ambra? Gli internauti sono convinti che lei lo riaccoglierebbe a braccia aperte.