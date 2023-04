Ambiente: siccità dilagante, cosa possiamo fare?

By

Ambiente e siccità: un connubio del quale ci siamo già occupati in passato ma che torna, purtroppo, come tema di grande attualità. Una situazione oggettivamente difficile e che, specie nel nord-ovest della Penisola, reclama situazioni lungimiranti.

Potrebbe non bastare la nomina di un Commissario da parte del Governo, qualora a questa, non si pongano in essere nuove azioni.

Ambiente siccità, cos’è?

La siccità è un fenomeno strettamente legato all’andamento meteorologico che si verifica quando una regione o una determinata area/zona ha una mancanza di pioggia significativa per un periodo di tempo prolungato, portando a un calo del livello delle acque sotterranee, dei fiumi e dei laghi e di conseguenza alla diminuzione delle risorse idriche disponibili.

Le siccità possono avere gravi conseguenze sull’agricoltura, l’economia e l’ambiente. Se desideri maggiori informazioni su una siccità specifica, ti consiglio di cercare notizie aggiornate o informazioni specifiche sulla regione in cui si verifica la siccità.

Situazione in Italia, ambiente a rischio idrico

La situazione della siccità in Italia è preoccupante. Negli ultimi anni, molte zone del Paese hanno sofferto di una grave carenza di acqua a causa di una combinazione di fattori, tra cui il cambiamento climatico e l’uso insostenibile delle risorse idriche.

Molte regioni italiane sono attualmente in stato di emergenza idrica, tra cui spicca il Nord-Ovest. Questo ha portato a restrizioni sull’uso dell’acqua, tra cui il divieto di irrigazione e di lavaggio delle auto, così come il razionamento dell’acqua potabile in alcune zone.

Colture e siccità: un rapporto direttamente proporzionale

La siccità sta anche avendo un impatto negativo sull’agricoltura, con molte colture che subiscono danni a causa della mancanza di acqua. Inoltre, la scarsità di acqua potabile sta causando problemi di salute per molte persone, soprattutto nelle zone rurali.

Soluzioni e strategie per un uso responsabile

Il Governo sta cercando di affrontare la situazione attraverso una serie di misure, tra cui l’adozione di tecniche di irrigazione più efficienti, la promozione dell’uso responsabile dell’acqua e l’investimento in infrastrutture idriche più resistenti al cambiamento climatico.

Tuttavia, la siccità rimane una sfida critica per il Paese e richiede un impegno continuo per garantire la disponibilità di acqua per le future generazioni.

I dati di una crisi drammatica

In questo inizio di primavera, la situazione della siccità al Nord Italia sta peggiorando ogni giorno di più. Il clima sta diventando sempre più arido a causa della mancanza di piogge, che avrebbero dovuto rifornire l’acqua necessaria alle piante e ai terreni.

Inoltre, le temperature troppo elevate per la stagione stanno incrementando ulteriormente l’evaporazione dell’acqua presente nel suolo e la fusione della neve, rendendo la situazione ancora più critica.

A proposito della neve, il deficit idrico sta causando una diminuzione significativa della sua quantità. Ad esempio, nel mese di marzo si è registrato un deficit del 63% rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Questo è un dato allarmante, considerando che la situazione sta peggiorando rispetto all’anno scorso.

Situazione Nord

In molte regioni del Nord Italia, tra cui il Piemonte, il Veneto e la Lombardia, si stanno registrando deficit di pioggia molto elevati, che stanno portando i corsi d’acqua a livelli minimi storici. Anche i grandi laghi stanno risentendo della siccità.

Questa situazione di emergenza richiede una risposta rapida ed efficace nella gestione idrica per evitare problemi ancora maggiori nella stagione calda, quando la richiesta di acqua sarà ancora maggiore ma le riserve saranno sempre più scarse.

E’ il secondo inverno più caldo di sempre

Secondo la Coldiretti, i dati del sistema europeo Copernicus Climate Change Service (C3S) indicano che ci sono state anomalie del clima in diversi Paesi del Vecchio Continente.

In particolare, le temperature sulla terraferma in Europa durante l’inverno e il 2022/2023 sono state prevalentemente superiori alla media, con valori ancora più alti nell’Europa orientale e nel nord dei paesi nordici, così come nei Paesi del Mediterraneo.

Questa situazione ha causato scarse precipitazioni, che hanno portato all’allarme siccità esteso a tutta Europa e che sta influenzando negativamente le produzioni agricole.

Situazione in Francia, ambiente secco

Ad esempio, in Francia, le alte temperature stanno creando difficoltà per le produzioni di fiori destinati ai raffinati profumi, mentre in Spagna la mancanza di precipitazioni sta causando una carenza di ghiande per alimentare i maiali destinati al prelibato Pata negra. L’export di ortofrutta sta anche soffrendo.

Ambiente, report della stagione

Inoltre, la stagione nel suo complesso è stata molto più calda della media in diverse parti del mondo, come l’est degli Stati Uniti, gran parte del Canada orientale, dell’Alaska, dell’Africa settentrionale, del Medio Oriente, dell’Asia centrale, del Sud America meridionale e parti dell’Antartide.

In Argentina, in particolare, si sta verificando una preoccupante siccità che potrebbe causare una riduzione del 50% dei raccolti di soia e mais, con un impatto negativo sul commercio internazionale.