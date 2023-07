Altro che sole, prepariamoci alla pioggia: finalmente arriva il fresco | Ecco dove

Sole estivo addio, la pioggia sta per fare capolino in alcune regioni italiane, per la gioia di molti: arriva finalmente il fresco.

Nelle prossime ore, l’Italia risulterà divisa in due: da una parte il caldo africano che insisterà ancora, dall’altro la frescura portata dalla pioggia.

In arrivo pioggia e fresco che fermerano il caldo

Secondo i meteorologi è in arrivo la pioggia che metterà un freno al caldo africano degli ultimi giorni. Ciò avverrà per lo meno in una piccola parte della Penisola.

Chi vive al Sud Italia sta vivendo delle ore stretto in una morsa di caldo torrido che non accenna a diminuire. Anzi, in alcune zone, è stata diramata l’allerta meteo per temperature molto al di sopra della media, per la giornata di sabato prossimo.

Le previsioni meteo per le prossime ore, però, vogliono l’arrivo delle piogge. Del resto, bombe d’acqua hanno già iniziato ad insistere nel Nord della Penisola, creando non pochi disagi. Le prime regioni ad essere colpite sono state Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Si stima che al Sud, nel corso del weekend e dopo la giornata di domenica, il caldo insisterà ancora anche nel corso della prossima settimana. In particolare, in alcune zone molto calde, la colonnina di Mercurio potrebbe sfiorare anche i 45 gradi. Non è escluso che l’afa possa insistere fino alla fine di luglio, sempre al Sud. Vediamo, però, dove arriverà il tanto agognato fresco e la pioggia.

Dove arriverà il fresco

C’è da dire che l’estate, quest’anno, si è fatta un po’ attendere, con un mese di giugno particolarmente piovoso, soprattutto al Sud. Ora, però, la situazione meteo sembra essersi invertita. Come abbiamo visto, al Sud ci sarà un’ondata di caldo senza precedenti.

Dalle previsioni per la giornata di oggi, questa tendenza è confermata. Al Nord-Ovest il meteo instabile continuerà a perseverare a causa di quella che è stata definita come la prima perturbazione di luglio. Ciò farà sì che la colonnina di Mercurio si abbassi, seppur di poco.

Veniamo ora alle previsioni meteo per il weekend prossimo ovvero sabato 15 e domenica 16 luglio. Con l’anticiclone africano ed il vento di Scirocco, non ci si può che attendere temperature davvero molto calde, con picchi fino a 40 gradi, in tutto il Sud e le Isole. Di notte, i gradi non scenderanno mai al di sotto dei venti, facendo delineare uno scenario tropicale.

Ci si aspetta che, nella terza decade del mese, il caldo possa attenuarsi lasciando spazio a delle piogge ristoratrici e rinfrancanti. Per il momento, potrà gioire solo una piccola porzione del Nord. C’è da dire, comunque, che le piogge torrenziali a cui siamo abituati ultimamente portano più danni che ristoro. Non ci resta che aspettare un miglioramento della situazione.