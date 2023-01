Altro che microonde, è questo l’elettrodomestico che consuma un sacco da spento

Oltre al microonde, sono svariati gli elettrodomestici che, anche quando sono spenti, consumano elettricità. Vediamo nel dettaglio quale.

In un momento storico in cui costa tutto alle stelle, è importante risparmiare energia elettrica e non solo evitare di utilizzare alcuni elettrodomestici come il microonde ma anche ricordarsi di staccare loro la spina.

Elettrodomestici e costi mensili

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti rincari, non solo a causa dell’inflazione ma anche per via del conflitto in Ucraina. Di conseguenza, ad aumentare di più, in modo esponenziale è stato sono stati il costo del gas e dell’energia elettrica.

Per questo motivo, molte persone, soprattutto quelle famiglie che non riescono (o quasi) ad arrivare a fine mese, hanno scelto di smettere di utilizzare alcuni elettrodomestici, tra cui il microonde. In realtà, il microonde non è l’unico elettrodomestico a consumare tanto. Alcuni, infatti, possono consumare un bel po’ anche se li teniamo spenti.

In particolare, il microonde viene considerato come uno degli elettrodomestici che più di altri succhia e consuma energia elettrica. Da accesi, però, anche il phon, la lavatrice e l’asciugatrice sono energivori ma anche il ferro da stiro.

Il dispositivo che consuma di più

In realtà, non tutti ci pensano ma anche i computer desktop, che spesso lasciamo accesi sempre, per tutta la giornata, senza spegnerli mai, sono in grado di consumare energia anche quando sono in standby. E’ stato stimato che la spesa annua per un computer desktop che rimane sempre acceso si aggira attorno ai 150 euro.

Al secondo posto c’è il modem che rimanendo sempre acceso per permetterci la connessione potrebbe consumare parecchio. Lo stesso si può dire della macchinetta del caffè, come pure di una consolle di giochi.

Per poter risparmiare qualcosa in bolletta ci sono diverse strategie. Ad esempio, ottimizzare l’utilizzo del computer desktop e, in generale, di quelli che sono gli elettrodomestici che consumano di più, come quelli che abbiamo appena elencato.

Per ridurre ulteriormente le bollette, si possono staccare le spine a tutti quegli elettrodomestici che restano attaccati alla corrente e rimangono in standby. Quelle lucine, infatti, in un anno, potrebbero incidere sulle bollette.

Inoltre, si può stipulare con il proprio fornitore di energia elettrica, una fornitura a fasce orarie che permetterebbe di pagare di meno, pur usando gli elettrodomestici, durante le ore serali, ad esempio.

Tra gli altri consigli spicca quello di utilizzare gli elettrodomestici che consumano tanta energia sempre a pieno carico. Ciò vale per la lavatrice come per la lavastoviglie. Per l’asciugatrice, invece, ci sono degli accorgimenti che non sempre permettono di poterla adoperare a pieno carico. Per quanto riguarda il frigorifero, invece, attenzione a non lasciare la porta aperta e a mettervi all’interno dei cibi che sono ancora caldi.