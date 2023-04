Altro che lavatrice: questi 2 elettrodomestici in bagno consumano persino il doppio

By

Ecco quali sono i 2 elettrodomestici che consumano di più e che si trovano all’interno del nostro bagno. Battono di molto la lavatrice.

Quanto consuma la lavatrice

Molte persone hanno una vera e propria fobia nei confronti della lavatrice. In effetti, si tratta di un elettrodomestico davvero costoso da mantenere al giorno d’oggi. Specialmente in questo periodo di crisi che gli italiani stanno vivendo, è fondamentale per tutte le famiglie ridurre lo spreco al minimo.

L’inflazione ha causato un aumento dei prezzi spropositato, che si è ripercosso anche sull’energia elettrica. Ormai l’energia in questione sembra sempre di più un lusso e molti italiani hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese proprio per i costi esagerati in bolletta.

Ma è tutta colpa della lavatrice? Quanto consuma? Secondo i calcoli, questo strumento consumerebbe circa 154 kWh all’anno, che in termini di prezzo si tradurrebbero in 20 euro al mese. Naturalmente, vengono presi ad esempio degli usi standard di questo elettrodomestico, ma la stima potrebbe variare, anche di molto, nel caso di famiglie che accendono la lavatrice anche tutti i giorni.

Se volete risparmiare con la vostra lavatrice, vi consigliamo di non effettuare il prelavaggio e di favorire i lavaggi brevi quando dovete lavare un bucato non eccessivamente sporco.

Inoltre, vi raccomandiamo di azionare la vostra lavatrice unicamente nelle fasce orarie indicate dalla società che eroga per voi l’energia elettrica. In quelle fasce, infatti, il consumo dell’energia costa molto meno rispetto alle ore di punta.

Evitate di effettuare più lavatrici in un giorno e di azionare l’elettrodomestico quando il carico di bucato è scarso. Non tutti sanno, però, che la lavatrice non è l’elettrodomestico più costoso da mantenere.

Esistono altri elettrodomestici, specialmente quelli utilizzati in bagno, che provocano un grande consumo di energia elettrica, senza che ce ne accorgiamo. Ecco che di seguito vi sveliamo di quali si tratta: neppure la nota attrice hollywoodiana Cameron Diaz vuole usarli.

I 2 elettrodomestici che consumano di più

In tantissimi credono che sia la lavatrice l’elettrodomestico che consuma di più. In realtà ce ne sono altri due spesso sottovalutati, che anche l’attrice Cameron Diaz non utilizza proprio per sprecare meno energia.

Il primo è lo spazzolino elettrico, che può portarci a uno spreco di energia annuo per un ammontare di 5 euro. Si tratta sicuramente di una somma esigua, che però va sommata a tutte le altre che dobbiamo sostenere ogni anno.

Il secondo elettrodomestico davvero dispendioso a livello di energia è la piastra per i capelli. Questo strumento arriverebbe a farci spendere anche 3 euro al mese, nel caso in cui lo utilizzassimo 3 volte a settimana.

Ci sono persone che lo usano addirittura tutti i giorni e in quel caso i costi naturalmente lieviterebbero. Anche in questo caso non si tratta di un costo enorme, che però si somma a tutte le altre spese che gli italiani devono affrontare ogni giorno.