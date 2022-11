Altra tegola per la Francia, Nkunku salta i Mondiali

Arrivano brutte notizie per la Francia di Didier Deschamps, i campioni del mondo in carica infatti dovranno rinunciare anche a Nkunku, il capocannoniere della Bundesliga non partirà per il Qatar aggiungendosi alla lista dei grandi assenti insieme a Paul Pogba e N’Golo Kante.



I campioni del mondo in carica si presentano al mondiale in Qatar con tante assenze, Deschamps infatti dovrà essere bravo a ricostruire un centrocampo che non potrà contare su due dei migliori presenti in rosa, ovvero Paul Pogba e N’Golo Kante.

A peggiorare ulteriormente la situazione si è aggiunto l’infortunio di Christopher Nkunku, capocannoniere della Bundesliga e assoluto trascinatore del Lipsia.

Il classe ’97 era uno dei giocatori più in forma della Francia ( e del Lipsia) e doveva essere il protagonista assoluto dell’attacco insieme a Mbappè e Benzema.

Nkunku si è infortunato in allenamento e le sue condizioni sono sembrate subito abbastanza serie, l’esterno offensivo del Lipsia ha subito abbandonato l’allenamento ed è tornato in Germania rinunciando al Mondiale.

La notizia arriva direttamente dal profilo twitter ufficiale della nazionale, sui social tanti i messaggi di affetto da parte dei compagni di squadra che giocheranno il mondiale anche per lui, Pogba e Kante.



Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙 @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

Nkunku salta il Mondiale, emergenza per la Francia

Nonostante le tante assenze quella di Deschamps rimane senza dubbio la nazionale favorita per la vittoria del mondiale, la Francia sarà trascinata da Kylian Mbappè e Karim Benzema per un attacco che si preannuncia stellare che a questo punto potrebbe essere completato da Antoine Griezmann.



Nkunku si è fatto apprezzare in nazionale per la sua grande duttilità, in questi anni al Lipsia infatti il francese ha imparato a giocare sia da punta centrale che da attaccante esterno, caratteristiche che si sposano alla perfezione con il 4-3-3 di Didier Deschamps.

Di fatto la Francia giocherà il mondiale in Qatar senza tre titolarissimi, Paul Pogba e N’Golo Kante infatti sono assenze pesantissime, i due sono stati i pilastri del mondiale 2018 quando i blues sono saliti sul tetto del mondo.

I campioni del mondo faranno il loro esordio in Qatar martedì sfidando l‘Australia, Danimarca e Tunisia saranno le successive avversarie che chiuderanno il cammino nel Gruppo D.