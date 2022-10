Altra rimonta dell’Udinese e secondo posto in classifica

By

Uno spettacolare gol di Doig illude il Verona nel primo tempo ma l’Udinese compie l’ennesima grande rimonta della stagione e con i gol di Beto e Bijol sale al secondo posto in classifica ad un punto di distanza dalle capoliste Atalanta e Napoli



Continua a vincere l‘Udinese di Andrea Sottil che soffre nel primo tempo ma trova, grazie alle sostituzioni, la forza di rimontare la partita portandosi di nuovo al secondo posto in classifica.

Decisivi gli ingressi in campo di Beto e Samardzic, principali protagonisti della rimonta bianconera al Bentegodi.

Altra sconfitta invece per il Verona di Gabriele Cioffi, i gialloblu sono al terzultimo posto in classifica con appena 5 punti conquistati ed in piena zona retrocessione, ora il tecnico fiorentino rischia l’esonero.

Il super gol di Doig porta avanti il Verona

Gabriele Cioffi lancia Roberto Piccoli in campo dal primo minuto a comporre il tandem offensivo con Thomas Henry ed il Verona parte con il piede giusto al Bentegodi alzando il pressing e mettendo in grande difficoltà la retroguardia bianconera.

Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 12′ con Henry che si ritrova da solo in area piccola ma viene fermato all’ultimo dal recupero miracoloso di Bijol.

Proprio quando l’Udinese sembra alzare i ritmi ecco i padroni di casa trovano il gol del vantaggio: è il 23′ sul cronometro quando il cross di Lazovic si impenna e cade sul sinistro di Josh Doig che si coordina e con un esterno sinistro meraviglioso fulmina l’incolpevole Silvestri.

Troppo disordinata l’Udinese di Andrea Sottil nel primo tempo con i gialloblu che riescono a chiudere ogni iniziativa avversaria ripartendo sempre con qualità in attacco.

La prima frazione si chiude con il Verona meritatamente in vantaggio contro un‘Udinese irriconoscibile rispetto alle ultime grandi prestazioni.

Beto-Bijol, la rimonta di una super Udinese

Non cambia il copione tattico della partita nei minuti iniziali del secondo tempo con gli ospiti che continuano ad essere troppo imprecisi nella trequarti offensiva.

Il minuto decisivo è il 58esimo quando Andrea Sottil con un triplo cambio manda in campo Samardzic, Beto ed Ebosse dando maggiore vivacità alla manovra.

Al 69esimo Samardzic sfiora il gol del pareggio con un destro a giro dal limite dell’area che sfiora il palo a Montipò battuto.

Un minuto più tardi però i friulani trovano il gol dell’1-1 con un’azione da Playstation: Samardzic scucchiaia per Gerard Deulofeu che serve a Beto un pallone solo da spingere in porta.

Il Verona si chiude nella propria metà campo con l‘Udinese che spinge alla caccia del gol vittoria che arriva al minuto ’94 con il colpo di testa imperioso di Jaka Bijol su un’altra pennellata mancina di Samardzic.

Sesta vittoria consecutiva per l’Udinese di Andrea Sottil che aggancia di nuovo il secondo posto dimostrando grande forza mentale e la solita personalità.

Notte fonda invece per il Verona di Gabriele Cioffi che rimane a 5 punti in classifica ed i piena zona retrocessione dopo 8 giornate di campionato.