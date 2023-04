Allerta insetti, invasione di calabroni orientali in arrivo: chi sarebbe a rischio

Le allerte in natura non mancano ed è sotto studio l’invasione di calabroni orientali. Quali sono le zone a rischio?

È allerta insetti in tutta Europa e alcuni esperti mettono l’accento sull’invasione dei calabroni orientali che potrebbero esser in arrivo. Ci sono alcuni posti potenzialmente a rischio, mentre altri potrebbero subire un arrivo successivo. Il cambiamento climatico spinge la maggior parte degli animali, insetti compresi, a variare il loro ambiente e trovare delle zone di comfort assoluto. Gli studiosi sono in allerta e studiano il fenomeno, tenendo sotto controllo le varie migrazioni e le possibili emergenze in merito.

Invasione di calabroni: cosa sta per succedere?

L’estate è alle porte, questo significa dove avere a che fare con gli insetti classici e nuovi in arrivo. Anno dopo anno ci sono novità a riguardo, infatti spesso e volentieri delle specie sconosciute arrivano anche in Italia.

Tutto questo è dovuto ad un cambiamento climatico massivo e dall’inquinamento. Gli animali si trovano costretti a migrare, confusi, mentre cercano di ristabilire il proprio habitat naturale. Dall’altra parte, ci sono gli esperti che tengono sotto controllo questi fenomeni proprio perché allarmanti sotto ogni punto di vista.

Un allarme che al momento sembra interessare il Regno Unito, con un potenziale arrivo di calabroni asiatici. Una notizia che sta mettendo gli esperti in allerta così come per le autorità competenti. È importante preservare l’habitat circostante per l’arrivo potenziale di una nuova specie di insetto. Il calabrone è pericoloso soprattutto per le api, ma anche per l’essere umano e gli altri animali.

Calabroni e altri insetti: la parola agli esperti

La notizia è stata data dal dailystar.co.uk, con una stima di diffusione dell’insetto da questa estate. L’attenzione è al massimo soprattutto per salvaguardare le api nel loro territorio.

La British Beekeepers Association– sita nel Kent – evidenzia che è stato registrato un secondo avvistamento dopo pochi mesi. Questo ha fatto in modo di poter portare tutti gli esperti alla massima allerta in difesa delle api. Sue Kittle – esperta – ha spiegato al magazine inglese:

“Dobbiamo rintracciarli e scoprire se questo avvistamento è il segnale della presenza di un nido”

L’arrivo previsto nel Regno Unito potrebbe essere portato dalla proliferazione di questo insetto in Francia. Durante lo scorso anno sono stati segnalate diverse presenze, ora in migrazione verso l’Inghilterra. E in Italia? Per ora non ci sono notizie in merito ad avvistamenti o altro. Gli esperti sono comunque attenti ad ogni tipo di cambiamento e di possibile arrivo di specie differenti, da quelle del territorio.

La presenza del calabrone asiatico comporta un pericolo di altissimo livello per le api e gli alveari. Il loro veleno, usato per difendersi in caso di pericolo, non è da sottovalutare per gli esseri umani e anche gli altri animali.

Nei prossimi giorni ci saranno altre notizie o conferme da parte dei media inglesi, così da monitorare al meglio la situazione.