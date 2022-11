Allerta arancione in Italia: dove arriveranno fulmini, gelo e temporali

Diramata l’allerta arancione per queste città in Italia: pronti a giorni di gelo e fulmini? Ecco dove secondo gli esperti.

Dopo una intensa ondata di caldo anomalo e un proseguimento dell’estate, l’Italia è finita nella morsa del maltempo e del gelo. In queste ore, gli esperti stanno monitorando l’andamento di venti e dei temporali che si stanno abbattendo su moltissime regioni: per questo motivo è stata diramata una allerta arancione in alcune regioni specifiche italiane. Alcune sono in giallo, tuttavia è bene prestare sempre la massima attenzione a tutti gli aggiornamenti della Protezione Civile. Vediamo insieme il dettaglio.

Previsioni meteo, tra gelo e temporali

Il week end non sarà di certo molto facile da gestire, infatti dopo il lungo periodo di caldo e temperature alte si è notato un calo brusco delle temperature. Gli esperti raccomandano attenzione agli aggiornamenti, considerando che il tempo potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Questa si potrebbe considerare come una quiete prima del vero inverno, con l’Anticiclone che ha dominato il clima. Dal sole al vento e gelo, con temporali che si sono già diffusi nella maggior parte delle Regioni del Centro e del Sud.

Secondo gli esperti, le temperature vedranno un crollo di 10°C rispetto a quanto eravamo stati abituati. Nel week end, come accennato, non ci saranno miglioramenti con la giornata più fredda che è quella di oggi 5 novembre. Piogge e temporali interesseranno anche il 6 novembre, con un aggiornamento in corso da parte della Protezione Civile.

L’ondata del maltempo non è quindi intenzionata ad arrestarsi, con il vortice che si sposta al Centro Sud interessando le Regioni con pioggia, temporali, vento e basse temperature.

La Protezione Civile ha diramato allerta gialla e allerta arancione per alcune regioni in particolare.

Allerta gialla, quali sono le regioni interessate?

L’allerta per il maltempo continua questo week end per alcune regioni che sono state evidenziate con allerta gialla. La criticità maggiore è per l’abbassamento delle temperature e la pioggia, non copiosa ma che potrebbe comunque aumentare durante la notte.

A rischio rovesci con allerta gialla troviamo le seguenti Regioni con criticità per rischio idraulico:

Abruzzo a rischio temporali

Basilicata

Campania soprattutto sulle zone della Penisola sorrentino amalfitana e sui Monti Sarno

Molise

Puglia centrale adriatica e Salento in particolare

Protezione Civile, allerta arancione in queste regioni

Allerta arancione per due regioni in particolare, come da comunicato della Protezione Civile diramato. La stessa chiede di porre attenzione, come già evidenziato sopra, a tutti gli aggiornamenti che possono esserci nelle prossime ore.

L’allerta arancione è per la Sicilia e la Calabria che saranno interessante da temporali, precipitazioni copiose e forti raffiche di vento. Non mancheranno le mareggiate lungo le coste e mare molto mosso. Gli esperti raccomandano di non muoversi in caso di temporali forti e nel momento in cui la pioggia è intensa, monitorando gli aggiornamenti.

Il vento forte interesserà anche le Regioni dell’Umbria – Molise – Lazio – Puglia – Campania e Abruzzo.