Allerta alimentare, richiamo urgente per salmonella: riportalo al supermercato

Malgrado gli Stati europei rispettino tutte le norme igieniche previsti dalla legislazione alimentare, ci possono essere delle allerte alimentari che provocano molta preoccupazione nei consumatori.

Come in questo caso di poche ore fa. Nelle scorse ore, un prodotto è stato portato subito indietro: scopriamo di quale alimento si tratta.

Purtroppo, possono verificarsi delle emergenze che scatenano molta preoccupazione nei consumatori. In casi come questi, è necessario intervenire il prima possibile per togliere dal mercato il prodotto. La Commissione Europea ha introdotto un sistema di allerta alimentare ed è valido per ogni tipo di alimento, si tratta di un meccanismo di comunicazione rapido attraverso il ritiro o il richiamo di alimenti o dei lotti di prodotti interessati.

In questi giorni, abbiamo sentito parlare della presenza di Listeria monocytogenes all’interno di wurstel e i tramezzini al salmone. Nelle scorse ore è arrivato il richiamo di un prodotto di un noto marchio francese: scopriamo di cosa si tratta.

Allerta alimentare: rischio salmonella

Il supermercato Coop e il ministero della Salute hanno annunciato il richiamo in via precauzionale, di un lotto di semi di sesamo biologici del noto marchio italiano ViviVerde Bio perché potrebbe contenere Salmonella. Le confezioni sono quelle da 250 grammi, invece, il numero di lotto è L138/22 e la scadenza sarebbe del 05/2023.

I semi di sesamo interessati dal richiamo, sono prodotti da Coop Italia dall’azienda Melandri Gaudenzio Srl presso lo stabilimento di via Boncellino 120, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Il prodotto è stato già ritirato dai punti vendita interessati, ma se avete acquistato questo prodotto, vi consigliamo di riportali immediatamente indietro. Anche senza esporre lo scontrino, avrete il diritto di un rimborso.

Secondo un’accurata ricerca eseguita da Il Fatto Alimentare, dal primo gennaio 2022 fino ad oggi, sono stati segnalati ben 127 richiami per 243 prodotti. Dei numeri che fanno veramente preoccupare tantissimi consumatori: scopriamo di più.

Salmonella: rischi e conseguenze

La Salmonella è uno dei batteri più comuni. La via di trasmissione più diffusa è quella con l’ingerimento di alcuni tipi di alimenti. Il cibo può essere contaminato da Salmonella perché potrebbe derivare da un animale infetto oppure perché è venuto a contatto con il materiale fecale di animali o di esseri umani infetti.

Le cause più frequenti di un’intossicazione da Salmonella possono essere: la mancanza di igiene da parte di chi tratta il cibo, il raffreddamento lento oppure una pessima cottura dell’alimento.

Invece, i sintomi più comuni sono la nausea, mal di pancia, feci liquide, febbre, vomito, mal di testa e dolori alle ossa. Nei casi peggiori, potreste avere la setticemia. Se sospettate di aver contratto la Salmonella, contattate immediatamente un medico.