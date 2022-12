Allarme Whatsapp: dal 2023 non funzionerà più su diversi dispositivi

Brutte notizie per i proprietari di alcuni dispositivi elettronici: nel 2023 Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni modelli, ecco quali non saranno più compatibili.

Manca pochissimo all’inizio del nuovo anno 2023 e con lui arrivano anche diverse news, tipo quella che comunica l’aggiornamento di Whatsapp.

Questo implicherà che l’app di messaggistica non funzionerà più su alcuni dispositivi mobili, in particolare su ben 49 modelli di cellulari, tra cui anche alcuni iPhone. Ecco quali sono e tutto quello che c’è da sapere.

Whatsapp smette di funzionare su alcuni dispositivi

Un nuovo anno sta arrivando e con lui tantissime novità anche nel mondo della tecnologia, in particolare per quanto riguarda l’app di Meta Whatsapp.

Infatti, secondo quanto dichiarato proprio dalla società di Mark Zuckerberg, Whatsapp smetterà di funzionare su ben 49 modelli di cellulari.

Questo perché Meta ha deciso di fare un grosso investimento per aggiornare l’app di messaggistica, ma senza però investire per adeguare gli aggiornamenti a modelli di cellulari usciti anche una decina di anni fa.

Tra questi dispositivi su cui Whatsapp non sarà più compatibile dal 1° gennaio, ci sono due modelli di iPhone, quelli non compatibili con iOS 12 come l’iPhone 5 o l’iPhone 5c, e poi diversi modelli Android, come ben sette Samsung Galaxy e anche alcuni modelli di Huawei.

Questa scelta sembra da pazzi ma in realtà è dovuta anche alla poca efficenza di alcuni dispositivi che, essendo di qualche anno fa, non riescono più a supportare l’app di messaggistica come dovrebbero fare.

I modelli su cui Whatsapp non funzionerà più

Chi di voi ha ancora un modello di cellulare molto vecchio, se vorrà continuare a utilizzare Whatsapp a quanto pare dovrà procedere all’acquisto di un nuovo dispositivo.

Abbiamo detto che, per quanto riguarda gli iPhone, il servizio di messaggistica non sarà più supportato dai modelli 5 e 5c.

Per quanto riguarda, invece, i modelli Samsung Galaxy, parliamo dei seguenti: Ace 2, S2, S3 mini, Xcover 2, Core, Trend Lite e Trend II, tutti non compatibili con la versione di Android 4.1.

Per Huwaei sono stati “nominati” i modelli Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Mate e Ascend P1.

Poi ci sono ancora diversi modelli LG, difficili pure da trovare in commercio ma che molte persone utilizzano ancora, come gli Optimus 4X HD, F3, F3Q, F5, F6, F7, L2 II, L3 II e L3 II Dual, L4 e L4 II Dual, L5, L5 Dual e L5 II, L7, L7 II, L7 II Dual, Nitro HD, il modello Enact e il Lucid 2.

Insomma, le cose stanno cambiando, con la tecnologia che avanza chi vuole utilizzare al meglio il proprio smartphone dovrà per forza di cosa convertirsi a modelli più moderni.