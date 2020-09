Allarme bomba a Parigi: evacuata la Torre Eiffel

La zona della Torre Eiffel a Parigi, in Francia, è stata evacuata a causa di un allarme bomba scattato nella tarda mattinata di mercoledì 23 settembre. La Polizia ha avviato le opportune indagini dopo aver raccolto delle testimonianze dei presenti che spiegavano come una persona avrebbe minacciato di “far saltare tutto”. Prima ancora, inoltre, alcune persone avrebbe udito il grido di “Allah Akbar”.

Parigi, allarme bomba alla Torre Eiffel

Erano le 12:15 quando è iniziata l’evacuazione della Torre Eiffel a causa di un allarme bomba. Il centralino avrebbe ricevuto una chiamata anonima intorno alle ore 11 e per sicurezza avrebbe avviato il protocollo redatto per queste emergenze, disponendo la chiusura dell’area che è ora presidiata dalla Polizia.

“Il monumento simbolo della Capitale francese è stato evacuato da mezzogiorno e attualmente sono in corso i controlli in loco”, ha confermato la società di gestione della Torre Eiffel, come riportato da Le Parisien.

Una persona – da quanto si apprende – avrebbe piazzato un’ordigno sul monumento simbolo della capitale francese, costringendo i turisti a scappare. Alcuni testimoni hanno ripreso la scena con i loro cellulari e sono tantissimi i video amatoriali apparsi nelle ultime ore sui social. In particolare, pare che il responsabile abbia gridato “Allah Akbar” prima di minacciare di “far saltare tutto”.

Sono in corso in queste ore le verifiche su quanto accaduto, come ha riferito una fonte della polizia a Bfmtv.

