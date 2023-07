Alicia Navarro scomparsa nel 2019 si consegna alla polizia

Una storia conclusa a lieto fine e che ebbe inizio nel 2019, quando Alicia Navarro aveva fatto perdere le proprie tracce in Arizona per poi ripresentarsi dopo 4 anni in Montana. All’epoca dei fatti la ragazzina aveva 14 anni quando è scappata da casa lasciando solamente un bigliettino scrivendo che sarebbe ritornata.

La ragazza, oggi 18 enne, si è consegnata a sorpresa alla polizia dello stato del Montana. La madre, Jessica Nunez, ha condiviso la gioia in un post su Facebook scrivendo che i miracoli esistono. Secondo i media locali la giovane sta bene anche se rimane da chiarire i suoi spostamenti.

Il ritorno di Alicia Navarro

“Scappo, ma tornerò, lo giuro. Scusate”.

Una promessa mantenuta quella della giovane, oggi maggiorenne, la quale si è presentata a sorpresa in una stazione di polizia in Montana, nella piccola città di Havre. Secondo i media locali Alicia Navarro è in buono stato di salute. Adesso gli investigatori dovranno capire quali possono essere stati i suoi spostamenti nel corso di questi anni, a più di 2000 chilometri dalla sua città natale.

Le ricerche

Da quel momento, dopo la sua sparizione, i familiari ne avevano denunciato la scomparsa e sono iniziate le ricerche da parte dell’Fbi e del Center for Missing and Exploited Children. La madre non aveva mai perso la speranza ma al tempo stesso era sempre in pensiero per le sorti della figlia a cui era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, con il timore che qualcuno avrebbe potuto approfittarsi di lei.

Gli agenti della stazione di Havre hanno confermato che la giovane gode di ottima salute; lei stessa ha confessato di non essere stata maltrattata e nemmeno trattenuta in questi 4 anni lontana da casa e dai suoi familiari.

Navarro, inoltre, si è mostrata dispiaciuta per quello che ha fatto passare alla madre. Nel frattempo proseguono le indagini per capire come abbia fatto la ragazza a spostarsi dallo stato dell’Arizona a quello del Montana, per arrivare sino ad Havre, una città di 9.200 abitanti a circa 60 chilometri dal confine canadese.