Alfredo Folliero scomparso da 40 giorni: ritrovato il corpo senza vita

Era dal 30 luglio che non si avevano notizie di Alfredo Folliero, il trentottenne residente in provincia di Napoli partito da casa e mai più tornato. Ora è stato ritrovato il suo cadavere dopo 40 giorni.

Ieri pomeriggio, dopo più di un mese di ricerche, è stato ritrovato il corpo senza vita di Alfredo Folliero, l’uomo di 38 anni di Melito (nel napoletano) di cui si erano perse le tracce.

Ora il suo corpo è stato ritrovato e si indaga sulle cause certe del suo decesso. Ecco le novità sulle indagini degli inquirenti.

Alfredo Folliero è stato ritrovato: il suo corpo senza vita tra le sterpaglie a Scampia

Ieri pomeriggio, 7 settembre, è stato ritrovato il cadavere il Alfredo Folliero, l’uomo trentottenne la cui scomparsa era stata denunciata a fine luglio.

Alfredo era stato dalla madre a Melito e poi, una volta uscito, si sono perse le sue tracce. Fu proprio la donna a sporgere denuncia per la scomparsa del figlio, lo scorso 30 luglio.

Del caso Folliero si è occupato anche il famoso programma “Chi l’ha visto?”, di e condotto da Federica Sciarelli, che aveva analizzato il caso dopo la segnalazione della mamma.

Alfredo viveva con la madre a Melito e a fine luglio era partito per raggiungere una struttura in Puglia, dove a quanto pare riceveva cure mediche per un problema non ben precisato.

Alfredo non è mai arrivato in Puglia, non rispondeva al telefono e le sue tracce sono sparite.

La mamma di Alfredo si rivolse anche ai social per tentare di ritrovare il figlio scomparso: infatti, su Facebook scrisse un lungo messaggio, spiegando che il figlio era un bravo ragazzo, chiedendo aiuto da tutti quelli che lo avessero intravisto.

Purtroppo, l’appello non è servito per salvare la vita di Alfredo, che purtroppo ha perso la vita poco lontano da casa, quindi in Puglia non è mai arrivato.

I risultati ancora approssimativi delle indagini

Ora il cadavere è stato ritrovato in un terreno a Scampia, tra via Enzo Paci e Largo Bagnato.

La polizia questa mattina era sul posto del ritrovamento del cadavere, ma ancora non ha ultimato le ipotesi della morte.

Il corpo, purtroppo, è già in stato avanzato di decomposizione, quindi toccherà solo all’autopsia approfondita cercare di capire Alfredo Folliero come è morto.

Apparentemente, non ci sono segni di violenza, ma al momento non si esclude niente. Si attendono, quindi, i risultati ufficiali delle indagini e dei rilievi della scientifica per ricostruire l’accaduto.