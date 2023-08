Alfonso Signorini presenta il primo concorrente ufficiale del GF

Con un video pubblicato sui social Alfonso Signorini ha presentato il primo concorrente ufficiale del nuovo GF. Si tratta di un atleta famosissimo e che sogna di partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Il conduttore del reality di punta di Canale 5 ha presentato ufficialmente sul sito del GF il primo concorrente dello show che prenderà il via il prossimo 11 settembre. Si tratta di un atleta conosciuto a livello mondiale e che ha vissuto una carriera costellata di molti alti e bassi. Lo sportivo nella clip ha già messo avanti le mani, dicendosi pronto a partecipare ma al contempo desideroso di continuare la sua preparazione in vista di Parigi 2024.

GF 2023, Signorini presenta il primo “vippone” ufficiale

Il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello sarà, come già anticipato da alcuni siti specializzati, Alex Schwazer, podista campione olimpico di 40 anni, vincitore della medaglia d’oro nei 50 chilometri a Pechino 2008, oltre a detentore del record di specialità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Nel video di presentazione si vedono Signorini e Alex in montagna, mentre parlano della prossima edizione del reality, e il maratoneta afferma l’intenzione di partecipare al reality, ma a determinate condizioni: “Ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti”.

Il padrone di casa dello show si è subito affrettato a rassicurarlo, promettendogli che potrà fare i suoi allenamenti come previsto, nonostante l’impegno di alcune settimane: “Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione olimpionico quale sei tu”.

Del resto, dopo tutta la fatica fatta per mettere a punto un cast interessante, il giornalista e conduttore non vuole certo farsi sfuggire uno dei personaggi più forti, almeno sulla carta, di questa prossima edizione, ed è certo che cercherà di tutelarlo nel miglior modo possibile.

Alex Schwazer, dall’oro olimpico alla positività per doping

Classe 1984, di Vipiteno, ha cominciato nell’atletica leggera a soli 15 anni, correndo nel mezzofondo per poi passare alla marcia negli Allievi, scegliendo poi di gareggiare in mountain bike, prima di decidere di dedicarsi in via definitiva alla marcia, una delle discipline sportive più dure.

Dopo aver vinto i Campionati Italiani nel 2005 ed aver ottenuto il bronzo ai Mondiali di Osaka nel 2007, la sua consacrazione avviene alle Olimpiadi di Osaka dell’anno successivo, quando riesce a vincere la gara dei 50 Km, quella se vogliamo più rappresentativa della competizione.

Tale vittoria gli permette non solo di ottenere l’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2008, ma anche il Collare d’Oro al merito sportivo sempre nello stesso anno.

Gli anni successivi, tuttavia, sono segnati da risultati non proprio soddisfacenti, e anche dalla positività nel 2012 ai test dell’antidoping, che lo portano a patteggiare una pena di 8 mesi e una multa di 6.000 euro. Ciò tuttavia lo porta a congedarsi dal gruppo sportivo dei Carabinieri, oltre a perdere gli sponsor ottenuti fino a quel momento.

Nel 2016, dopo diverse peripezie, ritorna a gareggiare nella 50 Km, trionfando nuovamente, ma una nuova batosta è dietro l’angolo. Sempre nello stesso anno lo sportivo torna sotto i riflettori per una nuova presunta positività, poi archiviata definitivamente nel 2021.

Ora, il sogno di Alex è quello, dopo la partecipazione al Grande Fratello 2023, di poter partecipare ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024: si tratterebbe per lui di una vera impresa, considerata la sua età, ovvero 40 anni passati. E non è detto che, questa volta, non riesca a realizzare il suo sogno.