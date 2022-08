Alexander Isak va al Newcastle, acquisto da 70 milioni!

By

Altra spesa folle in Premier League con il Newcastle che continua il suo mercato faraonico andando a prendere Alexander Isak dalla Real Sociedad, per arrivare al classe ’99 gli inglesi verseranno nelle casse degli spagnoli una cifra vicina ai 70 milioni di euro



Reduce dal grandissimo pareggio casalingo ottenuto contro il super Manchester City di Pep Guardiola, il Newcastle United continua a sognare in grande andando a prendere il più grande talento del calcio svedese ad una cifra folle che renderà Isak il terzo calciatore più pagato in Premier League in questa stagione di calciomercato estivo.

Alexander Isak ha appena trovato il suo primo gol in stagione con la maglia della Real Sociedad ed ora è pronto ad una nuova avventura in Premier League con la maglia del Newcastle.

Newcastle, ecco Isak dalla Real Sociedad

Il ragazzo promette bene. Alexander Isak negli ultimi anni ha dimostrato una grande maturità calcistica risultando spesso decisivo sia con la propria nazionale che con la Real Sociedad.

I 70 Milioni che il club inglese ha deciso di investire sul calciatore vedere sembrano sinceramente troppi ma per Isak la Premier League sarà un’ottima occasione per continuare a crescere e dimostrare definitivamente tutto il proprio talento.

Isak era ormai da tempo nel mirino del Newcastle con il manager Eddie Howe che già qualche mese fa aveva espressamente richiesto l’attaccante alla propria società.

Lo svedese sarà il quarto acquisto estivo della società inglese che ha già piazzato i colpi Botman, Pope e Targett.

Per Alexander Isak è pronto un quinquennale importante che lo porterà a percepire circa 10 milioni di euro a stagione rendendolo a tutti gli effetti uno dei principali top player nella rosa dei bianconeri.

In queste ultime settimane di calciomercato la Premier League ha piazzato dunque due colpi importanti con il Manchester United che ha chiuso l’affare Casemiro e il Newcastle che si è assicurato Alexander Isak, entrambi colpi da circa 70 milioni di euro.

Ora siamo tutti curiosi di vedere che impatto avrà il giovane svedese su un campionato storicamente affascinante ma allo stesso tempo molto competitivo che non permette grandi errori.

In Inghilterra l’ex attaccante della Real Sociedad ritroverà Dejan Kulusevski, grande amico e compagno di reparto in nazionale che sta facendo una grande stagione con il Tottenham di Antonio Conte.

Un altro grande talento del calcio europeo arriva in Premier League, il campionato che ancora una volta domina il calciomercato.