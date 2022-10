Alessia Cammarota di UeD, se la vedete oggi stenterete a riconoscerla

Alessia Cammarota ex volto di Uomini e Donne è molto cambiata rispetto la sua presenza in trasmissione. Ecco com’è diventata.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana e ogni settimana dal lunedì al venerdì allieta il primo pomeriggio dei telespettatori che seguono con passione le vicende amorose dei loro protagonisti.

Da molti anni a sedere come opinionisti del programma ci sono il ballerino Gianni Sperti, l’ex tronista Tina Cipollari e la showgirl Tinì Cansino anche se durante l’estate si era vociferato un allontanamento dei tre dalle loro poltrone.

Alessia Cammarota: ecco com’è diventata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Con gioia dei telespettatori affezionati a queste presenze fisse, gli opinionisti sono rimasti gli stessi e per quanto riguarda il trono over sono anche rimasti alcuni cavalieri e alcune dame che da anni rallegrano lo studio.

Ma c’è chi invece dopo aver partecipato al programma per qualche anno ha deciso di mettere su famiglia e di dedicarsi completamente ad un altra vita che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Tra questi personaggi c’è anche Alessia Cammarota, ex volto di Uomini e Donne la cui sua prima apparizione all’interno della trasmissione risale al 2011 quando decise di partecipare in veste di corteggiatrice dell’allora tronista Francesco Monte.

Dopo l’esperienza non finita nel migliore dei modi, la donna decide di ripresentarsi nel programma nella stagione 2013-2014 e qui conosce il tronista Aldo Palmieri con cui intraprende una storia d’amore che ha portato anche ad un bellissimo matrimonio.

La coppia dopo alcuni tentativi ha dato alla luce il loro primogenito Niccolò nato nel 2015 e a distanza di due anni è nato anche Leonardo. I due bambini sono l’orgoglio e la gioia dei loro genitori.

Ma Alessia, ha avuto anche delle difficoltà riguardo la sua relazione, infatti il rapporto con Aldo ha avuto anche una brusca interruzione ma col passare del tempo le cose si sono risolte.

Il cambiamento di Alessia

Oggi le cose tra di due vanno a gonfie vele e la coppia ha anche dovuto affrontare un difficilissimo momento avvenuto nel 2021 e a parlarne è stata la stessa Cammarota sul suo profilo Instagram.

“Non era tempo per noi… Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego! Abbiamo bisogno solo di affrontare il nostro dolore da soli. Speriamo capirete”

Con queste parole, l’ex corteggiatrice ha voluto comunicare ai suoi fan la perdita del suo terzo figlio e per un periodo dopo questo annuncio ha preferito non aggiungere nient’altro per superare il brutto momento.

Soltanto successivamente, Alessia ha deciso di tornare sull’argomento perché molte sue followers le avevano chiesto di parlare di quello che le era accaduto, ma la donna ha affermato di non sentirsi pronta.

“Molte mi hanno chiesto di parlare: perdonatemi ma per me non è il momento. Non so se arriverà mai ma per ora non lo è. Non è il momento di raccontare, di chiacchierare. E spero che capirete. […] Questa piccola ferita che tenta di rimarginarsi, invece, leggendo continuamente si riapre ogni volta”

Dopo queste parole Alessia ha voluto ricordare la sua esperienza all’interno di Uomini e Donne, ammettendo di essere cambiata molto rispetto la sua prima apparizione all’interno del programma.

Come lei stessa dichiara, era una ragazzina e in questi anni dalla sua prima partecipazione la vita l’ha messa difronte a tante scelte e avventure e adesso proprio per questo motivo ne porta i segni.

Il segno di cui parla la Cammarota non è solo qualcosa di intrinseco, ma come lei stessa afferma, un segno materiale che ha a che fare con i tratti del viso che diventano più duri e con delle rughe d’espressione in più che non appaiono solo per via dell’età ma anche per quello che si è dovuto affrontare nella vita.