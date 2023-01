Alessandro Gassman su Dino Giarrusso nel PD: “Non vi voto mai più”

Le polemiche per l’ingresso di Dino Giarrusso nel Partito Democratico continuano: stavolta a parlare è Alessandro Gassmann, con un attacco molto forte su Twitter.

Ex Iena ed ex eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso è entrato lo scorso 28 gennaio nel Partito Democratico, notizia arrivata con non poche critiche.

Dopo il suo annuncio, infatti, tante sono state le polemiche nel mondo politico ma ora arriva anche una voce dal mondo dello spettacolo, ovvero quella di Alessandro Gassmann. Ecco cosa ha detto l’attore e regista in merito a questa notizia.

Dino Giarrusso nel PD: l’indignazione di Alessandro Gassmann

Sono giorni intensi di polemiche e critiche nei confronti di Dino Giarrusso, nuovo membro del Partito Democratico, in particolare parte della squadra di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna che si contenderà con altri colleghi il posto di segretario.

L’ingresso dell’ex iena nonché ex componente del Movimento 5 Stelle ha destato stupore e non è piaciuto a molti, come Alessandro Gassmann.

Il regista e attore, infatti, non ha perso tempo e su Twitter ha detto la sua chiaramente, definendo il Partito Democratico non più degno del suo voto:

Un partito che continua ad essere “riempito” di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto MAI più. #adieux — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) January 28, 2023

Il tweet di Gassmann ha scatenato una miriade di commenti contro Giarrusso nel PD: molti utenti si dicono d’accordo con il noto attore, commentando l’ingresso dell’ex Iena come una presa in giro.

A quanto pare, lo sfogo di Alessandro Gassmann aveva un intento più ampio, ovvero criticare il fatto che in Italia non esista più un vero partito di sinistra.

Questo si evince grazie alla risposta data a un’utente, Annamaria, che scrive:

Non ho mai votato il PD. Perché non sono di centro ma solo di sx, non hanno mai fatto una politica buona per me.

Alessandro Gassmann risponde “Esatto”, una risposta concisa e semplice che però rende l’idea di quello che davvero pensa il regista italiano.

Le altre critiche a Giarrusso

Non solo Gassmann contro l’ingresso di Giarrusso nel PD: infatti, anche personaggi interni al partito non hanno apprezzato la decisione.

Elly Schlein, una delle prossime a contendersi il posto da Segretario di partito, ha infatti commentato sulla scelta di Bonaccini, dicendo “Ognuno sceglie la sua squadra”.

Paola De Micheli, invece, fa dell’ironia sul passato televisivo della new entry, dicendo “Dalle Iene alle vecchie volpi”.

Tutto questo clamore, probabilmente, è dovuto al fatto che in passato Dino Giarrusso aveva aspramente criticato il Partito Democratico, quando era nelle fila del Movimento 5 Stelle, assicurando e affermando che non avrebbe mai “fatto lo zerbino al PD”.

Inoltre, con lo stesso Bonaccini, quest’estate c’era stato uno scambio di opinioni proprio su Twitter, in cui Dino Giarrusso criticava le opinioni del governatore dell’Emilia Romagna.

“Come che FOSSE una colpa”, caro Bonaccini. E sarebbe meglio scrivere “come se”, non “come che”, ma quella è una scelta lessicale. Scambiare “fosse” con “sia” è invece proprio un errore da matita blu.

In bocca al lupo, come che sia… — Dino Giarrusso (@DinoGiarrusso) August 10, 2022

Una situazione particolare e controversa, di cui si continuerà a parlare nelle prossime settimane.