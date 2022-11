Alessandro del trono over rifatto? Sbuca la foto prima di UeD: com’era | FOTO

Alessandro del trono over è rifatto? Una foto del prima e dopo fa emergere non pochi dubbi. Vediamola insieme.

Alessandro del Trono Over è diventato negli ultimi tempi un protagonista assoluto della trasmissione. Il suo fascino non è passato inosservato tra le dame dello studio, con la sua parlantina e il suo modo di fare. Ovviamente, anche agli uomini questa figura non è indifferente in quando nemico per alcune dinamiche e alcune donne in particolare. I fan della trasmissione e i follower del suo profilo Instagram – pubblico – hanno però notato un cambiamento negli anni da parte di Alessandro: sembra infatti che il cavaliere del Trono Over abbia ceduto ai ritocchini. Sarà vero?

Alessandro Vicinanza, il suo percorso a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza ha 40 anni ed è uno dei cavalieri di Uomini e Donne che ha destato maggiore interesse a casa e in studio. In effetti, ci ricordiamo quando l’uomo si è presentato per corteggiare Ida Platano e di come la sua avventura all’interno del programma non si sia più arrestata.

Dopo un tira e molla con la famosa ex di Riccardo Guarnieri, Alessandro ha iniziato una frequentazione con Roberta Di Padua per poi bloccarla sul nascere nel momento in cui lei ha espresso il desiderio di conoscerlo fuori dal contesto televisivo.

In quella puntata andata in onda poche settimane fa, Ida ha manifestato nuovamente il suo interesse per il cavaliere. Alessandro dal canto suo ha detto di essere “innamorato” della Platano e di voler stare con lei. Le anticipazioni del programma che sono emerse sul web evidenziano che i due lasceranno il programma felici, per iniziare una nuova vita insieme.

Che lavoro fa Alessandro Vicinanza?

Alessandro è nato nel 1983 a Salerno, laureandosi in Economia all’Università. Dopo un percorso come commercialista, Vicinanza ha deciso di lasciare tutto e intraprendere una attività imprenditoriale aprendo la sua azienda che si occupa di addobbi floreali per ogni tipo di evento – Avagliano Home Flower.

Alessandro del Trono Over è rifatto: sospetti e commenti

Il cavaliere viene spesso accusato di essersi lasciato incuriosire dai trattamenti estetici. Il suo profilo Instagram conta moltissimi follower, che crescono giorno dopo giorno considerando l’attenzione mediatica che oggi c’è nei suoi confronti.

Tra i fan di Alessandro, ci sono anche gli hater che hanno commentato una recente foto. In molti, infatti, lo accusano di essersi rifatto le labbra e gli zigomi perché nelle foto meno recenti non sembra avere le labbra carnose e questi zigomi importanti.

Nonostante queste accuse da parte degli utenti, Alessandro non risponde e continua la sua vita con tranquillità mostrando ogni giorno hobby e interessi di vario genere. Anche alcuni media si sono occupati della questione e hanno messo le foto del prima/dopo così da verificare se fosse vera o meno la questione del ritocchino.

Alessandro non conferma e non nega: per ora si può solo verificare osservando le sue foto recenti con quelle meno recenti.