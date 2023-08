Alessandro Cecchi Paone e il compagno annunciano le nozze prima di Natale

Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini annunciano di voler convolare a nozze entro la fine dell’anno, ufficializzando, in questo modo, la loro unione davanti le persone più care, ex mogli comprese.

Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, a sposare la coppia civilmente sarà Emma Bonino. La relazione tra i due ha suscitato molto interesse, non tanto per la loro omosessualità quanto più per la loro differenza di età: il giornalista e conduttore televisivo, infatti, ha 61 anni e l’ex naufrago de l’isola dei famosi solamente 23.

Le nozze tra Paone e Antolini

Il compagno, Simone Antolini, infatti, ha una bimba di 5 anni, Melissa, avuta dalla sua precedente relazione. Cecchi Paone, in una sua recente intervista, ha spiegato l’affetto che si è creato con la piccola al punto tale di volerla adottare senza però sostituirsi alla madre biologica.

La famiglia allargata

Continua l’amore tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini e pare andare a gonfie vele tanto che i due hanno deciso di convolare a nozze entro la fine dell’anno. I due hanno deciso di giurarsi amore eterno davanti le persone più care, creando una vera e propria famiglia allargata, composta da ex moglie e la figlia di 5 anni dell’ex naufrago, Melissa.

La bambina ha instaurato uno splendido rapporto con il conduttore televisivo poiché vivono nello stesso tetto da quando lei aveva solamente 2 anni. Un equilibrio familiare di comune accordo anche con la mamma biologica della piccola, la quale apprezza e riconosce quello che Alessandro e Simone fanno per Melissa.

Invece, non si è instaurato un buon feeling i primi tempi con la mamma dell’ex naufrago, Samantha, come racconta Alessandro Cecchi Paone in una sua intervista, spiegando che la suocera non aveva preso bene l’omosessualità del figlio e di conseguenza la relazione con un uomo molto più grande di lui.

“All’inizio non prese bene al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo e oggi eccoci qua: tutti in vacanza assieme a Positano”.

Queste le parole di Alessandro Cecchi Paone spiegando come si siano distesi ormai i rapporti con la mamma di Simone Antolini.