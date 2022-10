Alessandra Celentano, perché non danza più? Costretta a smettere dopo la malattia

Alessandra Celentano è la famosa professoressa della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lo sapete che non danza più da anni? La brutta malattia l’ha costretta a fermarsi. Che peccato.

La professoressa più severa dell’Accademia più famosa d’Italia, fa una confessione inaspettata. Finalmente viene a galla la ragione per cui non danza più. Che tristezza questa confessione.

Alessandra Celentano, tutto sulla professoressa di Amici

Nipote di primo grado di Adriano Celentano dato che suo padre è il fratello del famoso molleggiato, Alessandra ha un cognome importante. Nipote d’arte, in questo caso potremmo dire, inizia a muovere i suoi piedini da ballerina da giovanissima.

Appassionata di danza, frequenta diverse scuole di perfezionamento prima a Reggio Emilia e poi a Roma. Ha studiato addirittura in Ungheria, a Budapest, presso l’opera di stato. Tantissimi i ruoli che ha interpretato in qualità da prima ballerina e accanto a grandi danzatori come Alessandra Ferri, Alessandro Molin, Julio Bocca.

Ha girato il mondo in lungo e in largo, esibendosi addirittura in Giappone, in Venezuela, in Brasile e in Algeria. Insomma, ha una carriera alle spalle di tutto successo. Tuttavia, proprio di recente, la professoressa di Amici ha fatto una confessione che ha sbalordito tutti.

Oggi Alessandra è professoressa della scuola di Amici ma fino a qualche anno fa continuava a ballare, poi ad un tratto ha dovuto smettere. Per quale ragione? Costretta a fermarsi dopo la scoperta della invalidante malattia.

Qual è la malattia che ha ostacolato la carriera della professoressa

Alessandra Celentano ha appeso le scarpette al chiodo, nel senso letterale dell’espressione. Purtroppo, la professoressa più severa di Amici non può più ballare. Dopo aver scoperto la brutta malattia, è stata costretta a fermarsi.

Che cosa ha l’insegnante della famosa Accademia di Canale 5? Come ha confessato lei stessa in diverse interviste, soffre della sindrome dell’alluce rigido, disturbo questo che si presenta spesso nei ballerini e che provoca loro non pochi problemi dato che va ad intaccare la mobilità articolare.

Patologia dalla sintomatologia dolorosa, questo disturbo talvolta impedisce a chi ne soffre addirittura di camminare normalmente. Sorge nelle persone che mettono sotto sforzo i propri piedi e in particolare va a colpire coloro che svolgono particolari sport come per l’appunto la danza classica.

Anche se è possibile ovviare al dolore attraverso alcuni rimedi come per esempio le calzature specifiche o l’utilizzo di suolette e plantari, in specifici casi è necessario sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Alessandra Celentano ha parlato a cuore aperto della sua malattia facendo delle dichiarazioni anche piuttosto forti. La professoressa ha affermato che per anni si è imbottita di antidolorifici perché non riusciva a fare nemmeno un passo.

Nel 2017, è arrivata inevitabilmente per lei l’operazione. Tuttavia, il problema persiste e ancora non può tornare a danzare. Sicuramente, ha dichiarato la Celentano, la situazione è migliore del passato ma tornare a ballare come un tempo sembra oggi un’idea assolutamente lontana.

Fortunatamente, Alessandra non si perde d’animo e non si abbatte. Anche se non può danzare può comunque insegnare la sua più grande passione. Non a caso è tra le professoresse preferite della scuola di Amici. Fortunatissimi sono gli allievi che hanno l’onore di poter averla come professoressa.