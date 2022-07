By

Un successo clamoroso il concerto a San Siro di Alessandra Amoroso, che ieri sera si è esibita per la prima volta nel famoso stadio, emozionando tutti i suoi fan accorsi per l’evento.

Uno spettacolo pazzesco quello di Alessandra Amoroso che, finalmente, ieri 13 luglio 2022 è arrivata sul palco di San Siro, un traguardo meritato e agognato dall’inizio della sua carriera.

Luci, colori, coreografie e una voce, la sua, che si distingue tra mille. Alessandra ha emozionato tutti, dedicando anche alcune parole a tutte le donne che come lei inseguono un sogno.

Alessandra Amoroso infiamma San Siro e fa una dedica a tutte le donne

Uno spettacolo nel vero senso del termine: il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, trasmesso anche in diretta sul canale del digitale terrestre RTL 102.5, ha colpito nel segno.

Una data, quella del 13 luglio 2022, tanto attesa dalla Big Family della cantante, che lo scorso anno annunciò questo evento grandioso, un momento importante visto che è stata la seconda cantante italiana a calcare quel palco, dopo Laura Pausini.

Un viaggio tra passato e presente, tra hit ormai diventate grandi successi come “Vivere a Colori”, “Immobile”, “Stupida”, “Amore Puro” e tantissime altre, alternate a canzoni del nuovo album come “AleAleAle” e “Piuma”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Tanta grinta e voglia di emozionare, due caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Alessandra che, da quel lontano 2009, ha fatto strada seguendo il suo sogno.

Durante il concerto, infatti, si è rivolta a tutte le donne che, come lei, hanno dei desideri da realizzare, consigliando di non arrendersi mai: “Penso a quante volte mi hanno detto che non ce l’avrei fatta. Da donna mi rivolgo alle donne: amatevi anche nel momento peggiore, anche quando state facendo l’ultimo passo. Fatevi rispettare. Siate libere di essere quello che volete”.

Uno spettacolo meraviglioso: “Il primo stadio della nostra vita”

Alessandra Amoroso ricorderà per sempre la serata di ieri a San Siro, “il primo stadio della nostra vita” come scrive in un post su Instagram dedicato a tutti i suoi fan proprio nelle ultime ore.

Con lei sul palco anche due ospiti importanti: il musicista Dardust, con il quale ha cantato “Amore Puro” e “Difendimi per sempre”, e i Boomdabash che l’hanno accompagnata su “A tre passi da te”, “Mambo Salentino” e “Karaoke”.

Un concerto unico, con le coreografie di Veronica Peparini messe in scena da un corpo di ballo che, al suo interno, vede tanti volti usciti dal talent Amici di Maria De Filippi, proprio come l’artista.

Una serata a colori, proprio come Alessandra vive la sua vita ogni giorno e cerca di dare sempre di più ai suoi milioni di fan.