La Corte d’Assise di Genova ha reputato Alberto Scagni semi infermo di mente, confermando quanto già appurato dal perito nominato dal giudice per le indagini preliminari.

Alice Scagni, sorella dell’imputato, venne uccisa con 24 coltellate, sotto casa, il primo maggio del 2022, sotto casa della vittima, a Genova.

Alberto Scagni condannato a 24 anni e 6 mesi per l’omicidio della sorella

La Corte d’Assise di Genova ha condannato Alberto Scagni a 24 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio della sorella Alice, uccisa il primo maggio dello scorso anno. La sentenza si è fermata a metà strada tra quanto chiesto dalla difesa e quanto sostenuto dall’accusa. Stando a quanto ricostruito dalla Corte, Alberto Scagni avrebbe premeditato l’omicidio della sorella, attendendo ore il suo ritorno a casa, per poi colpirla a morte con 24 coltellate.

I giudici della Corte d’Assise hanno escluso le aggravanti della crudeltà e del mezzo insidioso (l’arma del delitto), confermando quanto già appurato dal perito nominato dal giudice per le indagini preliminari, e cioè che Alberto Scagni sarebbe semi infermo di mente. Dopo l’espiazione della condanna, l’imputato dovrà trascorrere almeno tre anni in cura presso una Rems, vale a dire una residenza per le misure di sicurezza.