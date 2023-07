Alberto Matano raddoppia e fa suo anche il sabato pomeriggio Rai

Ottime novità per Alberto Matano, padrone di casa di La Vita in Diretta, che visti gli ottimi risultati raggiunti in autunno raddoppierà, occupandosi anche del sabato pomeriggio di Rai 1. Il giornalista andrà così a scontrarsi con Verissimo di Silvia Toffanin, ma si tratterà di un esperimento a tempo.

Alberto Matano si è confermato per l’ennesimo anno il trionfatore assoluto della fascia day time con il suo La Vita in Diretta, che ha battuto praticamente ad ogni occasione il concorrente Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso, ormai fuori dai giochi e che la prossima stagione sarà sostituita da Myrta Merlino. Matano, il prossimo autunno, raddoppierà, e sarà presente anche il sabato a partire dalle ore 17, scontrandosi così con un vero colosso come Verissimo di Silvia Toffanin. Un banco di prova non da poco, e che inizialmente durerà solo un mese, anche se non è escluso che in caso di buon esito possa allungarsi ulteriormente.

Raddoppio per Alberto Matano: si occuperà anche del sabato pomeriggio

Per tutta la stagione 2022/2023, Alberto Matano ha continuato a far registrare ottimi dati di ascolto, e durante le recenti presentazioni dei palinsesti Rai, sono state comunicate le date di inizio delle diverse trasmissioni, e La Vita in Diretta partirà l’11 settembre, lo stesso giorno di inizio di Uomini e Donne e di Pomeriggio 5, la cui nuova padrona di casa Myrta Merlino verrà subito messa pertanto alla prova.

A sfidarsi con il famoso e amatissimo dating show di Canale 5 sarà invece Caterina Balivo, fresca di ritorno in Rai, che proprio l’11 settembre partirà con il suo La volta buona, programma che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 circa, e sarà orientato verso un pubblico femminile.

Sarà proprio Matano, invece, a scontrarsi almeno inizialmente con la corazzata Verissimo, vero trionfatore della relativa fascia oraria che va dalle 16 alle 18 circa del sabato pomeriggio. Il contenitore pomeridiano sostituirà ItaliaSì! di Marco Liorni il 16, il 23, il 30 e il 7 ottobre, e partirà con 5 minuti di anticipo rispetto all’orario abituale, partendo quindi alle 17.

Il collega Liorni tornerà in onda come di consueto a partire da sabato 14 e si occuperà anche del preserale di Rai 1 con il suo Reazione a catena, che sta ottenendo un grande successo nella sfida diretta con Gerry Scotti e Caduta Libera.

Alberto Matano, da mezzobusto del Tg1 a conduttore di punta del pomeriggio

Dopo la laurea in giurisprudenza, Matano ha iniziato a lavorare per l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio, per poi superare le selezioni e iniziare a studiare presso la Scuola di giornalismo radiotelevisiva di Perugia.

Dopo aver iniziato a lavorare nel 1998 per l’agenzia ANSA ed essere diventato giornalista professionista l’anno successivo, all’inizio dei Duemila inizia a collaborare con la Rai al Giornale Radio. Nel 2007 viene chiamato da Gianni Riotta al Tg1, diventando caposervizio della Redazione Interni, e poi conducendo l’edizione delle 20 dal 2013 al 2019.

Nel corso della sua fortunata carriera, il giornalista ha preso parte a molti programmi e si è occupato per la redazione del Tg1 di eventi molto importanti, come la formazione del governo Monti, o le conferenze stampa di fine anno di Matteo Renzi nel 2014 e 2015, l’attacco a Charlie Hebdo a Parigi o lo speciale in prima serata sull’attacco a Nizza.

Dal 2016 presenta inoltre il Premio giornalistico Biagio Agnes, dapprima con Francesca Fialdini e poi affiancato da Mara Venier, altro volto storico della Rai nonché una delle sue più care amiche, che spesso è apparsa nelle sue Stories o foto su Instagram.

A partire dal 2019, svolge il ruolo di opinionista per Ballando con le Stelle, e gli viene inoltre affidata la co-conduzione, sempre nello stesso anno, di La Vita in Diretta, al fianco di Lorella Cuccarini. Il rapporto tra i due, tuttavia, benché cortese davanti alle telecamere, non sembra essere idilliaco nel dietro le quinte, al punto che Viale Mazzini decide dall’anno successivo di escludere la showgirl, poi passata ad Amici, e affidargli la conduzione in solitaria.

Si tratta di una decisione vincente, visto che non solo i dati della trasmissione schizzano alle stelle, ma il suo nuovo stile di conduzione, decisamente più asciutto e giornalistico, piace molto al pubblico a casa, che lo premia con ascolti eccellenti, facendogli vincere giorno dopo giorno la sfida con il competitor Pomeriggio 5. Ora, questa nuova sfida, e chissà che non riesca anche in questo caso ad imporsi su un programma tanto rodato e amato come Verissimo.