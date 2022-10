Alberto Matano, prima del marito c’era proprio lei: chi sarebbe la bellissima

Alberto Matano, amatissimo conduttore della Rai, oggi è sposato con il suo meraviglioso Riccardo. Prima del marito accanto a lui c’era una donna bellissima.



Il conduttore de La vita in diretta prima di sposare Riccardo è stato fidanzato con una donna bellissima. Ecco chi sarebbe la fanciulla che ha rubato il cuore del giornalista.

Alberto Matano, conduttore amatissimo del piccolo schermo

La televisione italiana può vantare la presenza di conduttori straordinari, dal grande talento e soprattutto dalla capacità di intrattenere il pubblico con risultati straordinari. Tra questi vi è anche Alberto Matano.

L’ex conduttore del TG, oggi è un volto noto della rete ammiraglia. Da diversi anni è alla conduzione de La vita in diretta. Lui, con il suo carisma, il savoir faire ma soprattutto la dialettica forbita, è considerato tra i volti del piccolo schermo più apprezzati dai telespettatori.

Ogni pomeriggio, Matano tiene compagnia al suo pubblico con storie di vita quotidiana ma anche gossip e spettacolo che intrattengono i suoi tantissimi fan con grande piacere. Alberto Matano è un uomo molto riservato. Solo qualche tempo fa ha fatto coming out e da quel momento la sua vita è cambiata per sempre.

A giugno 2022, dopo 15 anni di fidanzamento, è convolato a nozze con Riccardo Mannino. I due oggi sono felici più che mai. Ma sapete che prima di Riccardo, nella vita di Alberto Matano c’è stata una bellissima donna?

Chi è la ex fidanzata del conduttore Rai

L’11 giugno 2022 Alberto Matano ha sposato l’uomo della sua vita. Dopo 15 anni di fidanzamento è convolato a nozze con Riccardo Mannino. Suo marito è un famoso avvocato cassazionista, un vero e proprio principe del foro.

I due hanno tenuto riservata la loro relazione per tantissimi anni fino a quando, a seguito del suo coming out, Alberto Matano ha deciso di uscire allo scoperto e di vivere, come è giusto che sia, la sua relazione alla luce del sole.

Prima però di incontrare Riccardo, l’uomo che cambierà completamente la sua esistenza, Alberto Matano è stato fidanzato con una donna. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, il conduttore de La vita in diretta ha parlato a cuore aperto raccontando come abbia vissuto una vita da eterosessuale, intrattenendo relazioni sentimentali anche con donne bellissime.

Il suo ultimo approccio con una donna risale a tanto tempo fa. Aveva 24 anni e colei che le rubò il cuore ha rappresentato per tempo, una delle donne più importanti della sua vita. La loro relazione durava un po’, quando Matano decide di mettere fine a quella che sembrava una meravigliosa storia d’amore.

Fu proprio il giornalista a dire basta. Alberto aveva capito di non essere interessato al sesso femminile e da quel momento inizia per lui un periodo di riscoperta e di conoscenza di se stesso, di esplorazione verso il genere maschile. Il conduttore ha confessato anche di aver sofferto per oltre 10 anni di bullismo, di aver vissuto una vita non semplice per l’ignoranza e il bigottismo della gente.

Alberto Matano non fa il nome della fanciulla che gli rubò il cuore ma parla di lei esprimendo parole dolci e pensieri positivi e ricordandola ancora, dopo anni, con grande affetto.

Dal periodo buio che ha vissuto, Matano è riuscito a trovare la luce grazie a due persone importanti: una psicoterapeuta che lo ha assistito nel lungo processo di accettazione di se stesso e Riccardo, suo suo attuale marito.

Il coming out di Matano risale a poco meno di un anno fa. Il conduttore lo ha fatto in diretta televisiva, proprio durante una puntata de La vita in diretta, il programma che lo ha consacrato al successo. Dopo le sue dichiarazioni pubbliche, finalmente Alberto ha iniziato a vivere serenamente il suo amore con Riccardo fino ad arrivare al matrimonio.