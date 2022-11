Alberto di Monaco, titolo revocato: chi non salirà mai sul trono

Il Principe Alberto di Monaco ha revocato il titolo di erede al trono ad un membro della famiglia reale. Ecco di chi si tratta.

Uno dei monarchi più ricchi al mondo, è Albert Alexander Louis Pierre Grimaldi, meglio conosciuto come il Principe Alberto di Monaco o semplicemente Alberto di Monaco divenuto sovrano nel 2005.

Essendo l’unico figlio maschio del Principe Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly, dopo la morte di suo padre, ha ereditato il titolo di monarca del Principato di Monaco diventandone reggente per un brevissimo lasso di tempo.

Alberto di Monaco: ecco a chi potrebbe rievocare il titolo

La sua incoronazione avvenne in due parti la prima a marzo, dopo tre mesi dalla morte di suo padre, e la seconda a novembre dello stesso anno diventando così il quattordicesimo principe sovrano di Monaco, prendendo come nome quello di Alberto II.

Dal punto di vista sentimentale, l’uomo ha avuto alcune relazioni anche se negli anni ’90 si vociferava di una presunta omosessualità smentita direttamente dal Principe che invece poi ha dato dimostrazione che le voci sul suo orientamento fossero del tutto infondate.

Infatti, Alberto di Monaco, ha avuto, senza mai essere sposato due figli, Jazmine Grace, nata nel 1992 dopo una relazione con una cameriera californiana e Alexandre Coste nato nel 2003 dopo una relazione con un hostess togolese.

Il Principe ha riconosciuto la paternità ma l’unica donna che ha sposato è stata la nuotatrice Sudafricana Charlene Wittstock, con la quale è giunto a nozze nel 2011 dopo aver annunciato ufficialmente il suo fidanzamento l’anno precedente.

I due hanno due figli gemelli, nati nel 2014, Gabriella Therese Marie e Jaques Honorè Rainier, quest’ultimo primo nella linea di successione al trono monegasco dopo la morte o abdicazione di Alberto II.

Con il riconoscimento dei suoi due figli, fuori dal matrimonio, si è discusso molto riguardo la successione al trono, in quanto prima del 2002 la Costituzione monegasca riconosceva l’eredità della Corona solo ai figli legittimi.

Con la modifica della Costituzione, è stata abrogata questa clausola consentendo anche ai figli illegittimi la pretesa al trono ma con essa è stata aggiunta una legge che prevede che i figli legittimati fuori dal matrimonio di Alberto II non possono avere alcuna pretesa come eredi al trono, ma possono farlo solo se il Principe decide di sposare la loro madre.

Nella linea di successione al trono monegasco, l’erede al trono maschio ha una precedenza rispetto all’erede al trono donna che quindi antecedono tutte le eredi al trono anche se sono più grandi di loro.

Ecco chi rischia di essere escluso dalla famiglia reale

Per questo motivo e per via della legge imposta, il figlio di Charlotte Casiraghi, Raphaël potrebbe non comparire nella linea di successione del trono del Principato di Monaco e il suo titolo potrebbe essergli revocato.

Il motivo, è per via della sua nascita fuori dal matrimonio. Infatti Charlotte e il comico Gad Emaleh non si sono mai sposati e per questo motivo, potrebbe vedersi diseredato anche se nel 2002 la legge è stata modificata.

Inoltre, il figlio di Charlotte è ebreo e secondo quanto riportato dai giornali del Principato pare ci sia una legge che vieterebbe la salita al trono di coloro che non pratichino la religione cattolica.

Quindi, per diventare erede al trono ed essere in linea di successione, Charlotte dovrebbe sposare il padre del piccolo Raphaël e quest’ultimo dovrebbe convertirsi alla religione cattolica.

Il problema, non si pone per il secondogenito di Charlotte Casiraghi, Balthazar, che invece è nato dal matrimonio della principessa con Dimitri Rassam e di conseguenza nato da un unione legittimata e cattolica.

Inoltre, secondo il media tedesco Kurier, sembra che Alberto II possa agire nei confronti del suo pronipote privandolo di alcuni diritti e privilegi che spettano ai membri della famiglia reale del Principato di Monaco.