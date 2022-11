Alberto di Monaco, prima di Charlene c’era una famosa italiana: chi è lei | FOTO

By

Alberto di Monaco, uno degli uomini più affascinanti e conosciuti del pianeta. Non tutti sanno che in passato, ha avuto un importantissimo flirt con una donna italiana. Proprio lei avrebbe potuto essere una principessa: scopriamo di chi si tratta, rimarrete a bocca aperta appena capirete di chi stiamo parlando.

Non tutti sanno che un’icona sexy italiana degli anni 90 ha avuto un importantissimo flirt con uno degli uomini più conosciuti della terra, stiamo proprio parlando di Alberto di Monaco. Oggi lui è felicemente sposato con Charlene di Monaco.

La vita sentimentale del principe, è sempre stato al centro dell’attenzione, malgrado in molti non sappiano di questa intensa storia d’amore che ha vissuto con una donna italiana: scopriamo di più, non ci crederete mai.

La vita privata di Alberto di Monaco

In pochi sanno che in passato, Alberto di Monaco era un grande seduttore. Nel corso degli hanno ha riempito diverse pagine del gossip. Prima del 2011, quando convolò a nozze con la sua attuale moglie, Charlène Wittstock da cui ha avuti i due gemelli Jacques e Gabriella, le riviste che si occupano di cronaca rosa, gli avevano attribuito diversi amori e flirt con donne super famose e bellissime.

Secondo una stima, le donne con cui ha avuto delle storie sarebbero ben 137. Ovviamente non è un dato confermato e nemmeno smentito dal diretto interessato. I nomi più celebri che conosciamo sono: Brooke Shields, Simona Tagli, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Kylie Minogue, Gwyneth Paltrow e tante altre donne.

Alberto di Monaco sarebbe stato un vero e proprio donnaiolo. Ma l’unica donna che gli avrebbe fatto mettere la testa a posto è stata Charlène Wittstock. Ancora dopo anni i due sono una coppia solida e affiatata, malgrado le voci sulle presunte crisi che hanno affrontato in questi ultimi tempi. Senza dubbio, il suo fascino è irresistibile, ma il suo cuore è ormai della sua principessa già da più di 10 anni.

Alberto di Monaco e il flirt con una donna italiana: ecco chi è | Foto

In passato, Alberto di Monaco ha avuto flirt con diverse donne bellissime, tra cui un’icona sexy italiana, conosciutissima. Sapete di chi stiamo parlando? Di Simona Tagli, la showgirl ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5 News, durante il programma radiofonico Trend & Celebrities condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri.

Proprio durante in questa intervista, Simona si è lasciata andare ad una confessione sconcertante sul principe di Monaco. La showgirl ha raccontato:

“L’ho conosciuto agli Internazionali di Tennis del ’98. Nacque una bella amicizia, gli voglio veramente bene.”

Ha continuato dicendo:

“Se ero innamorata? Come si fa a non essere innamorati di un principe così azzurro. Devo dire la verità: non sono mai riuscita a frequentare un uomo senza amore”.

Insomma, tra i due oltre che un flirt, era nato anche un grande amore, almeno dalla parte di Simona Tagli. Come in molti sapranno, la vita privata di Alberto di Monaco è sempre stata molto tormentata.