Albero di Natale, dove posizionarlo: il posto perfetto in casa

Albero di natale, ci risiamo! Dicembre è arrivato e la tradizione più amata da grandi e piccini si rinnova. Quest’anno voi dove lo avete posizionato? Sappiate che esiste un posto perfetto in casa in cui collocarlo. Ecco quale.

Albero di Natale: è arrivato il momento di tirarlo fuori

Il Natale è alle porte e come ogni anno, anche questa volta, tocca tirare fuori il tanto amato albero di natale. Il periodo più bello dell’anno ha inizio e per la gioia di grandi e piccini si avvicina il momento di iniziare a decorarlo.

Sicuramente, e potrete confermare tutti, l’albero di natale viene collocato ogni anno sempre nello stesso posto. Dov’è che ci piace posizionarlo di più? Ovviamente dove è merno fastidioso, dove sta meglio e dove non è di impiccio, giusto?

Ma a se vi dicessimo che c’è un posto preciso in cui l’abete di natale dovrebbe essere collocato? Continuate a leggere, vi garantiamo che il prossimo anno troverete un luogo diverso in cui posizionare il vostro abete natalizio.

Ecco per voi anche tutta una serie di consigli per abbellire l’angolo dedicato al vostro albero in maniera rapida, semplice ma elegante.

Dove posizionare l’abete natalizio

Ognuno fa un po’ come gli pare ma generalmente, l’albero di natale viene posizionato in una stanza precisa, scelta da chi lo allestisce e che generalmente coincide con un ambiente nel quale l’abete natalizio con dia fastidio o non sia di impiccio per niente e nessuno.

Eppure, c’è un posto specifico secondo gli allestitori e i designer in cui l’albero di Natale dovrebbe essere collocato: il soggiorno. Per quale ragione? Perché il salotto è la stanza che viene più utilizzata del periodo natalizio, quella nella quale ci si riunisce quando amici e parenti arrivano, quella in cui i bambini aspettano l’arrivo di Santa Claus in attesa di scartare i regali.

Ecco per voi, tutta una serie pratica di consigli che renderanno il vostro angolo del salotto in cui allestire l’albero di natale, speciale e bellissimo.

Innanzitutto, vi consigliamo di collocarlo vicino ad una finestra, sempre chiaramente facendo in modo che non se ne impedisca l’apertura. Perché? Metterlo vicino alla finestra fa sì che il vostro albero di natale sia visto non soltanto all’interno ma anche all’esterno.

Altro consiglio fondamentale: deve essere vicino alle prese elettriche affinché possiate collocare le lucine sbrilluccicose che tanto piacciono a grandi e piccini. D’altronde, che albero di Natale sarebbe senza le luci?

Un’altra raccomandazione che viviamo è questa: non posizionatelo in una zona di passaggio o in un corridoio stretto. Basta un non nulla per far cadere il vostro albero. Ovviamente, esso deve essere posizionato anche lontano da fonti di calore dirette come camini o cucina.

La posizione dell’albero della filosofia Feng Shui

Secondo la filosofia taoista cinese, quella del Feng Shui, l’albero di natale deve essere collocato in un posto ben preciso. Questa filosofia afferma che a seconda di come e dove decidiamo di collocare il nostro albero di natale, si otterranno tanti benefici energetici.

L’albero di natale per la religione taoista, rappresenta abbondanza, amore, gioia e salute, ragion per cui, il proprio abete natalizio si dovrebbe collocare in posti precisi a seconda di ciò che si vuole ottenere.

Se il vostro desiderio è ottenere maggiori entrate economiche, allora dovrete posizionare il vostro albero a sud-est e abbellirlo con palline dorate e argentate, oltre che con simboli che richiamano soldi e denaro, come decorazioni.

Se desiderate invece trovare l’amore, allora lo dovete posizionare nella zona orientale di casa e abbellirlo con palline o decorazioni che richiamano l’amore, rigorosamente di colore rosso o rosa.

Se desiderate invece una promozione al lavoro, dovete collocare l’albero a nord della casa e renderlo il più luminoso possibile.

Infine, se desiderate solo salute per voi e per la vostra famiglia, l’abete dovrà essere collocato in una stanza a piacere, al centro della casa, e abbellirlo in maniera naturale con fiori e foglie.