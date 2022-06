Albero di limone, pieno di frutta senza veleni: meglio che dal vivaio

By

Come sarebbe bello avere un albero di limoni per rispondere al fabbisogno della propria famiglia. Vediamo come fare.

Anche se dovessimo collocare un albero di limone in balcone non è detto che questo possa regalarci i frutti che ci aspettiamo.

Albero di limone: una pianta sempreverde

Che bello sarebbe avere un albero di limone in giardino o balcone. Come per tutte le piante, però, è necessario dover adottare alcuni accorgimenti ma, andiamo con ordine.

Il citrus limon, questo il nome botanico dell’albero di limone ha origine in India ed Indocina. Si tratta di una pianta sempreverde che appartiene alla famiglia delle Rutacee. Oltre che essere molto utile in cucina, l’albero di limone è anche particolarmente ornamentale.

Si tratta di una pianta che può adattarsi a diverse latitudini ma, se si vuole avere una crescita rigogliosa di frutti, senza dover utilizzare sostanze chimiche, allora non ti resta che continuare a leggere.

Come fare per avere tanti frutti

Se il tuo albero di limone non da frutti le cause potrebbero essere due. La prima riguarda la mancanza di concimazione; la seconda, invece, il clima in cui è posizionato.

Se il tuo albero di limone non è stato concimato a dovere, dato che la pianta di limoni è a crescita lenta, sono necessarie molte energie da parte della pianta. Ecco perché è importante integrare i sali minerali all’interno del terreno. Un tipico concime naturale puoi realizzarlo da te utilizzando dei lupini macinati da secchi. La polvere così ottenuta andrà messa alla base dell’albero.

Tieni presente che l’albero di limone può fruttificare più volte durante l’anno. Pur essendoci i vincoli climatici, il limone può fruttificare a diverse latitudini. Nel secondo caso, invece, il clima può influire molto sulla fruttificazione della pianta.

Se L’albero di limone dovesse essere collocato in un posto troppo freddo, ventoso e con poco sole, i limoni non cresceranno. Affinché la tua pianta possa regalarti tanti frutti, essa deve essere nutrita con tanti raggi solari diretti ogni giorno. Considera anche che, se l’inverno è stato molto freddo, ricco di venti rigidi, la pianta potrebbe fare fatica a fruttificare.

Tieni presente che l’albero di limone tollera male le temperature al di sotto dello zero che, molto prolungate potrebbero portare alla morte della pianta. Un altro accorgimento è l’acqua che è necessaria in grandi quantità durante tutto l’arco dell’anno.