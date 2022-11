Albano Carrisi, sapevate fosse il fratello? Un (ex) cantante noto a tutti | FOTO

Albano Carrisi, sapevate che il famoso artista di Cellino San Marco è fratello di un ex cantante famosissimo? Lo conoscete sicuramente anche voi. Si tratta proprio di lui.

L’ex marito di Romina Power ha un fratello che è famoso quanto lui, un cantante conosciuto a tutti, voi sapevate che loro appartenevano alla stessa famiglia? Incredibile.

Albano Carrisi tra arte e famiglia

Artista italiano con una carriera di grandi successi alle spalle, Albano Carrisi continua ancora oggi a essere seguito da una schiera numerosissima di fan. La sua voce e i testi delle sue canzoni, riescono ad emozionare ancora dopo anni i suoi tantissimi ascoltatori.

Non ha mai vissuto un momento di incertezza, la carriera dell’artista di Cellino San Marco che ha avuto sempre il vento in poppa. Il duo professionale messo in piedi con la ex moglie Romina Power gli ha garantito il successo non soltanto italiano ma pure internazionale.

Anche se l’americana e il pugliese non sono più una coppa sul piano sentimentale, continuano ad esserlo però su quello professionale e, a seguito del Covid che li ha tenuti fermi per un po’ in Italia, il duo è ritornato nuovamente a viaggiare insieme portando nel mondo la musica italiana.

Albano proviene da una famiglia di contadini, non economicamente benestante ma ricca invece di amore e semplicità: è cresciuto così il cantante di Cellino San Marco che ha cercato di dare lo stesso imprinting familiare anche ai suoi figli.

Sapete che l’ex marito di Romina Power non è figlio unico ma ha un fratello che è famoso in tutta Italia? Anche lui è un (ex) cantante conosciuto da tutti.

Chi è il famoso fratello del cantante pugliese

Albano Carrisi è cresciuto in una famiglia meravigliosa con papà Carmelo e mamma Jolanda, il suo amore più grande. Purtroppo i suoi genitori sono deceduti qualche tempo fa e questo lutto il cantante di Cellino San Marco non è riuscito mai a superarlo.

Prima di approdare nel mondo della musica, di gavetta Albano ne ha fatta tanta. Pensate che quando i talent scout o i manager gli sbattevano le porte in faccia, lui non si è mai perso d’animo e per racimolare qualche soldino utile per esibirsi in locali al tempo sconosciuti, ha lavorato come cameriere senza mettere mai da parte il suo sogno.

La famiglia lo ha aiutato come ha potuto. Di umili origini, ha sempre goduto del supporto necessario per affermare se stesso e le proprie passioni e con tanto sacrificio ci è riuscito. Sapete che anche il fratello di Albano ha seguito la sua stessa strada?

Forse non lo immaginereste mai, ma l’ex marito di Romina Power ha un fratello che è famosissimo in tutta Italia. Anche lui è stato un cantante che ha riscosso grande successo in particolare a cavallo tra gli anni sessanta e settanta: il suo nome è Franco conosciuto però come Kocis nel mondo della discografia.

Lo ricorderete sicuramente per la sua partecipazione al programma condotto da Pippo Baudo dal titolo Settevoci dedicato proprio ai talenti musicali. La sua bravura gli consentì di siglare diversi contratti con una importante casa discografica.

Cosa fa oggi il fratello del cantante pugliese

Nel passato di Kocis anche la presenza in altri format dedicati alla musica come Un disco per l’estate 1970, programma nel quale si esibisce con il pezzo “Per te dolce amore”. A differenza di suo fratello Albano, Franco ha deciso di ritirarsi a vita privata e di lasciare il mondo della musica già qualche decennio fa.

Ha rilasciato tuttavia una intervista recente al settimanale Oggi in cui ha parlato del rapporto splendido che ha con suo fratello ma anche con la sua ex cognata Romina Power. Vi sveliamo anche un piccolo retroscena.

Proprio insieme a Romina Power a alla sorella di quest’ultima, Kocis ha inciso un disco e ha pubblicato brani di grande successo come “Taca, taca, banda” che li consacrò alla popolarità sia in Italia che all’estero, in particolare in Spagna. Non fa più parte oggi del mondo della musica Kocis, che ha deciso di dedicarsi invece all’imprenditoria.