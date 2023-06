Alba Parietti a tutto tondo: dall’inizio del suo nuovo show in Rai agli screzi con Baudo e Boncompagni

Partirà il prossimo 29 giugno il nuovo show Rai di Alba Parietti, che con l’occasione si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera. La conduttrice e showgirl piemontese ha parlato non solo del nuovo programma, Non sono una signora, che inizierà alla fine del mese, ma anche della sua vita pubblica ed privata, raccontando aneddoti sul marito franco Oppini e sui suoi rapporti con i colleghi più famosi. Alba ne ha approfittato per togliersi qualche “sassolino dalla scarpa”, rivelando retroscena su uno dei mostri sacri della televisione italiana.

È un fiume in piena, Alba Parietti, nell’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, nella quale non solo ha ripercorso la sua vita pubblica e privata ma, e non poteva essere altrimenti, ne ha approfittato per dare appuntamento ai telespettatori al prossimo 29 giugno, quando prenderà finalmente il via Non sono una signora, show sui vip in versione drag queen che andrà in onda su Rai2. Un programma rimasto sospeso per mesi e che finalmente vedrà la luce con 5 prime serate. La conduttrice, inoltre, ha ripercorso i suoi esordi, ricordando anche il grande amore per Franco Oppini, suo ex marito e il rapporto di “amore/odio”, stando alle sue parole, con una delle colonne portanti della televisione italiana, Pippo Baudo.

Alba Parietti, tra pubblico e privato in attesa di Non sono una signora

“La vanità è un mio difetto eppure lo ostento”. Lo ammette subito, Alba, parlando con Giovanna Cavalli del Corsera, ricordando della prima volta che passò davanti alla sede Rai di Torino più e più volte per farsi notare. Missione compiuta, visto che all’epoca lì si registrava Non Stop con Massimo Troisi, I Gatti di Vicolo Miracoli e Carlo Verdone: “Volevo farmi notare. Mi abbordò Jerry Calà, il “tampinatore” del gruppo. Prese il mio numero, mi corteggiava, non un gran complimento, visto che ci provava con tutte. La verità è che non la davo a nessuno, ero solo una bravissima allumeuse” ha ricordato.

Alla fine, come è noto, ad avere la meglio fu però Franco Oppini: “Dopo un giro notturno per le vie di Torino, mi invitò per un weekend in Romagna. Andai con un’amica che si fidanzò subito con Jerry. Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati. Ci innamorammo e fu subito Francesco”.

Non solo amore, però, nei ricordi di Parietti (che ha annunciato che non convolerà mai a nozze con il compagno Fabio Adami), ma anche tanti ricordi legati alla sua lunga carriera, come quelli relativi al periodo di Galagol, programma calcistico che la lanciò in tv. Tanti i calciatori che ci provarono, ma solo uno in grado di conquistarla.

E poi, i rapporti con due mostri sacri della televisione, come Gianni Boncompagni, con cui ha lavorato a Macao in Rai e Pippo Baudo, che l’ha voluta al suo fianco al Festival di Sanremo: “La mia consacrazione. Pippo mi diede la grande occasione, ma l’anno seguente, al Dopofestival, non mi voleva, mi trattava malissimo. Come Enrico VIII, che prima prende moglie e poi la fa chiudere in prigione”, ha rivelato.

Ma perché tanto astio? Stando ad Alba, questo comportamento sarebbe da ricercarsi in un’estrema competitività e paura di perdere il predominio da parte degli uomini: “Lavorare con Baudo e Boncompagni era facile, due mostri di bravura, super professionali. Nei rapporti interpersonali meno. Non sono una che litiga, faccio squadra. Però i colleghi maschi non ti stendono tappeti rossi, devi sempre restare un passo indietro, temono di essere sovrastati”.

Di recente molto presente sia in Rai che in Mediaset, dove ha preso parte a programmi come Cartabianca e Tale e Quale Show, a breve Parietti tornerà a condurre uno show tutto suo, Non sono una signora, trasmissione dedicata ai vip in salsa drag queen, in partenza alla fine del mese, dopo un limbo durato mesi.

A tal proposito, Alba, con la sua tipica schiettezza, ha voluto dire la sua: “Appena sono arrivati i nuovi, si è sbloccato il mio show Non sono una signora, dal 29 giugno, cinque prime serate su Rai2. Quindi bene, forse tutto questo bacchettonismo non c’è. Del resto chi non ha mai sognato di essere una drag queen?”.