Tante le piste e le ipotesi che le Forze dell’ordine stanno seguendo per dare un volto ai killer di Thomas Bricca, il ragazzo ferito in un agguato ad Alatri. Quella che si fa più spazio, al momento, è quella dello scambio di persona.

Due giorni fa il giovane era stato colpito da un proiettile sparato da un motorino. Ora ci sono alcune persone sospettate.

Thomas Bricca: chi ha sparato?

Un agguato ancora con dei contorni oscuri. Le Forze dell’Ordine stanno lavorando a tutto campo per capire l’esatta dinamica di quello che è successo ad Alatri, in provincia di Frosinone, la sera di due giorni fa quando un colpo di pistola è stato esploso da un motorino sul quale viaggiavano due persone. A finire sotto i colpi, è stato il giovane 18enne Thomas Bricca.

Forse un tragico scambio di persona: è questa, al momento, una delle ipotesi al vaglio di chi sta indagando. Anche se, stando a fonti, ci sarebbero già delle persone sospettate per il tentato omicidio del giovane. Thomas si trovava all’esterno di un bar quando, al passaggio di quel motorino, partì un colpo di pistola che lo raggiunse, in pieno, alla testa.

Immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale “San Camillo” di Roma, dove ha subito un delicato intervento chirurgico, prima di esser portato in terapia intensiva. Diverse sono le voci che sono corse sulla sua presunta morte cerebrale, tutte prontamente smentite. Thomas è ancora vivo e lotta fra la vita e la morte.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno ascoltato, già a partire dalla notte dell’agguato, molti testimoni che erano lì presenti al momento della sparatoria ed anche acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Stando alle prime indagini, a sparare sarebbe stata una persona che era giunta fuori al bar a bordo di un grosso scooter. Era insieme ad un complice ed indossavano entrambi un casco integrale.

Le Forze dell’Ordine avrebbero alcuni sospettati

Da lì gli spari e il proiettile che ha colpito il giovane Thomas. Come dicevamo, tante sono le ipotesi al vaglio degli investigatori, compresa quella dello scambio di persona, ma anche quella di una vendetta, a seguito di una rissa che c’era stata, sempre ad Alatri, nei giorni scorsi.

Il sindaco della cittadina, infatti, ha partecipato ad una riunione per la sicurezza in prefettura a Frosinone, proprio perché lui stesso aveva lanciato l’allarme per varie risse avvenute nel territorio di sua competenza e chiedeva maggior presenza proprio delle Forze dell’Ordine.

Chi sta indagando, però, al momento già inizia ad avere alcune persone sospettate che a breve, saranno individuate ed interrogate. C’è, anche, un’altra pista che dagli inquirenti non viene scartata, ovvero quella di uno scontro fra bande rivale per contendersi le piazze di spaccio. Ma quella più accreditata, al momento, è lo scambio di persona, ovvero che Thomas sarebbe stato scambiato da chi ha sparato per qualcun altro, e non era lui il loro vero obiettivo.

Thomas è stato colpito alla testa e uno dei proiettili potrebbe aver compromesso le sue facoltà cerebrali. Il cerchio intorno a chi ha sparato sembra si stia stringendo, ma le Forze dell’ordine, al momento non si sbilanciano. I sospettati ci sono.