Al via le domande per il bonus trasporti da lunedì 17 aprile

Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile si potrà richiedere il bonus trasporti 2023 attraverso la piattaforma digitale.

Un bonus dal valore massimo di 60 euro che verrà determinato in base all’abbonamento mensile o annuale che si vuole acquistare.

Iniziano le richieste per il bonus trasporti

Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile si potranno iniziare a presentare le domande per il bonus trasporti 2023, un beneficio dedicato a pensionati, lavoratori e studenti che hanno un reddito che non va oltre i 20.000 euro. Il bonus è stato realizzato attraverso il decreto aiuti del 2022 ed ha ottenuto un rifinanziamento attraverso il Decreto aiuti bis e prorogato nell’ultimo periodo, con il decreto legge numero 5 del 14 gennaio del 2023.

Per quest’anno sono stati messi a disposizione 100 milioni di euro per finanziare il bonus trasporti. La domanda può essere inoltrata tramite il sito bonustrasporti.lavoro.gov.it e dà la possibilità di ottenere un contributo mensile che non va oltre i 60 euro. A questo riguardo il Ministero ha fatto sapere che “è possibile effettuare una richiesta al mese e pertanto nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste”.

Tutto quello che c’è da sapere su bonus trasporti 2023

Il bonus può essere richiesto tutti coloro che nel 2022 non hanno avuto un reddito più alto di 20.000 euro. Un bonus che può essere ottenuto sia per se stessi che per un beneficiario che non ha ancora compiuto 18 anni ma che è a carico del richiedente. Per inoltrare la domanda sarà necessario recarsi sul sito bonustrasporti.lavoro.gov.it e accedere tramite Spid o Carta d’identità elettronica e inserire il codice fiscale di colui che beneficerà di tale agevolazione.

Ma in che modo compilare la domanda nel modo giusto? Per inviare la richiesta sarà necessario quindi accedere alla piattaforma web che si trova all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it utilizzando, come detto prima, le proprie credenziali di identità digitale tra cui Cie o Spid. E’ molto importante ricordare che il bonus risulta essere nominativo e che può essere usato soltanto per acquistare un abbonamento annuale o mensile.

Il bonus non può avere un valore che va oltre 60 euro, cifra che viene decisa in base all’importo dell’abbonamento mensile o annuale che si ha l’intenzione di comprare. Il bonus in questione risulta essere valido soltanto per l’acquisto di abbonamenti dedicati ai servizi di trasporto pubblico locale insieme a quelli regionali o interregionali nonché per gli abbonamenti di trasporto ferroviario nazionale. Un bonus che non può essere cedibile e che non incide in nessun modo con il calcolo dell’Isee.

La domanda in questione può essere fatta sia per sè stessi che per un minore a carico. In quest’ultimo caso è sempre importante effettuare l’accesso al portale dedicato. Inoltre, per i figli minori a carico sarà il genitore a presentare la richiesta con il proprio Spid o Cie. Per i figli maggiorenni, anche se sono ancora carico, la richiesta deve essere fatta in maniera autonoma. In ogni caso è importante non superare il limite reddituale di 20.000 euro.

Nel momento in cui si procede con la domanda il richiedente deve compilare un’autocertificazione in cui indica il proprio reddito, un’azione che deve essere fatta attraverso la spunta di una casella. In seguito deve anche specificare il gestore del servizio di trasporto con il quale desidera utilizzare il bonus tramite l’acquisto dell’abbonamento mensile o annuale.

Ma come viene erogato il bonus trasporti 2023? Dopo che si è completata la procedura nel modo giusto, il richiedendo otterrà un codice QR che dovrà presentare in biglietteria al momento dell’acquisto.

Il bonus trasporti risulta essere un’agevolazione utile per acquistare un abbonamento mensile o annuale oppure un abbonamento dedicato a più mensilità a patto che venga utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale interregionale, regionale e di trasporto ferroviario Nazionale. Nel momento in cui si vuole utilizzare per l’abbonamento al trasporto ferroviario nazionale è importante sapere che il bonus non può essere utilizzato per i servizi di prima classe insieme a quelli di business, executive, club executive, business, salotto, working area, premium e business salottino.

La domanda per il bonus trasporti può essere fatta una volta al mese fino a quando non si raggiunge l’importo massimo di 60 euro. Una misura che risulta essere disponibile fino al mese di dicembre del 2023 o, quantomeno, fino a quando sono a disposizione i fondi. Il bonus ha un periodo di validità limitata inerenti al mese in cui viene emesso anche se si tratta dell’acquisto di un abbonamento mensile o annuale che avrà luogo dal mese seguente.